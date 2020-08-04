Визит в Москву: какие темы намерен обсудить Додон с официальными лицами России

Глава государства рассказал, что среди прочих вопросов планирует обговорить возобновление переговоров с Россией о получении кредита в 200 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где рассчитывает встретиться с российскими официальными лицами.

Глава государства намерен обсудить вопросы углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

"Планирую провести дискуссии на тему экономического сотрудничества, упрощения экспорта наших товаров на российский рынок, возобновления переговоров с Россией о получении кредита в 200 миллионов евро, возможностей поддержки молдавской диаспоры в РФ и другое", - сообщил Додон на своей странице в Facebook.

Суть вопроса с кредитом

В пятницу правительство Молдовы повторно инициировало переговоры с кабмином России по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро. Вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца заявил тогда, что 23 июня министерство финансов России подтвердило готовность возобновить двусторонние консультации по предоставлению государственного кредита правительству Молдовы в размере 200 миллионов. "Напомню, что в госбюджете на 2020 год предусмотрена сумма кредита в 200 миллионов евро, как источник финансирования бюджетного дефицита", - сказал Пушкуца.

Ранее правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал данное соглашение не соответствующим Основному закону страны. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

Решение КС Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

По итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком 25 июня в Москве президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро.

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