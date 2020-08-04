"Киевские каникулы" Олега Цули, или как выстраивают диалог Молдова и Украина

Глава молдавского внешнеполитического ведомства дал оценку состоявшемуся диалогу с украинским коллегой и пригласил его совершить визит в Кишинев.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля совершил рабочий визит на Украину. Это его первая заграничная поездка в качестве главы внешнеполитического ведомства республики.

В Киеве у Цули состоялся диалог с руководителем украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

"В этих особых условиях, продиктованных пандемией COVID-19, всем известно, что встречи ограничены и больше приветствуются дискуссии в режиме онлайн-конференций. Поэтому личное общение в этот период еще более ценно", - сказал Цуля на совместном брифинге по итогам беседы.

По его мнению, состоявшиеся открытые, последовательные и детальные дискуссии по поводу двусторонних отношений отвечают уровню стратегического партнерства между Молдовой и Украиной.

Дипломатический диалог

Стороны договорились об усилении молдавско-украинских дипломатических консультаций на уровне министерств иностранных дел.

Эксперты проведут встречи, касающиеся двусторонних вопросов, политики безопасности, международных организаций, публичной дипломатии, международного права.

Цуля и Кулеба подписали план консультаций между министерствами на 2021-2022 годы.

"Подписанием этого плана мы дали сигнал о совместной готовности углубить молдавско-украинские отношения по дипломатическому направлению. Данный документ предполагает систематичные контакты экспертов на всех уровнях", - отметил Цуля.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили конкретику сотрудничества в области торговли, экономики, гуманитарной сфере, взаимодействию на молдавско-украинской государственной границе, вопросы, касающиеся экологии реки Днестр и эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса.

"Отдельная тема диалога двух министров - развитие процесса приднестровского урегулирования. Подтверждено обязательство прилагать необходимые усилия для достижения долгосрочного соглашения в формате переговоров "5+2", - отметили в пресс-службе министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

Цуля пригласил руководителя внешнеполитического ведомства Украины совершить ответный визит в Молдову. Кулеба ответил на это утвердительно.

Экономические вопросы

Говоря об экономическом блоке переговоров, министр иностранных дел Украины сообщил, что в рамках дискуссий достигнута договоренность о возобновлении заседаний и консультаций по решению проблемных вопросов, в частности, по теме Днестровской ГЭС, дороги Одесса-Рени.

"Все это станет предметом обсуждений на экспертном уровне в ближайшее время, и мы будем продвигаться к конструктивным решениям", - сказал Кулеба.

Гуманитарные вопросы

Украинский министр поблагодарил молдавскую сторону за гуманитарную помощь, оказанную Украине для устранения последствий паводков.

"Мы понимаем, что в условиях пандемии всем странам довольно тяжело, и потому особенно ценим поддержку, которую быстро оказали молдавские коллеги Украине", - отметил глава МИД Украины.

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