КС пояснил, в каком случае президента Молдовы могут отправить в отставку

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы постановил, что если президент республики отказывается выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, предложенного "формализованным парламентским большинством", то эта ситуация должна решиться отстранением главы государства от должности и его отставкой.
"Конституционный суд постановляет частично удовлетворить запрос депутата Игоря Мунтяну. С учетом статьи 98 п.1 Конституции право президента на выдвижение кандидата на пост премьера ограничено", - заявила глава КС Домника Маноле.
По ее словам, если сформировано абсолютное "формализованное парламентское большинство", президент республики обязан выдвинуть кандидата в премьер-министры, предложенного депутатами.
"В контексте статей 89 и 91 Конституции, если президент отказывается выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, предложенного формализованным парламентским большинством, то эта ситуация должна решиться под призмой статьи 89 Конституции, которая предполагает отстранение от должности и отставку президента республики", - отметила Маноле.
Маноле подчеркнула, что решение Конституционного суда окончательное и не может быть обжаловано. Оно вступает в силу с момента утверждения и публикуется в "Официальном мониторе" (Официальный вестник) страны.
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