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Здание Конституционного суда Молдавии

КС пояснил, в каком случае президента Молдовы могут отправить в отставку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200806/31186129/ks-poyasnil-kakom-sluchae-prezident-moldova-mogut-otpravit-v-otstavku.html

Члены Конституционного суда высказались о процедуре назначения кандидата на пост премьер-министра и полномочий президента в этом случае.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы постановил, что если президент республики отказывается выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, предложенного "формализованным парламентским большинством", то эта ситуация должна решиться отстранением главы государства от должности и его отставкой.

Здание Конституционного суда Молдавии.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юридическая неопределенность: подлежат ли обжалованию решения КС
Ранее депутат Игорь Мунтяну попросил судей КС растолковать несколько статей Конституции, касающихся процедуры назначения кандидата на пост премьера и полномочий президента по данному вопросу, в том числе в период статуса исполняющего обязанности.

"Конституционный суд постановляет частично удовлетворить запрос депутата Игоря Мунтяну. С учетом статьи 98 п.1 Конституции право президента на выдвижение кандидата на пост премьера ограничено", - заявила глава КС Домника Маноле.

По ее словам, если сформировано абсолютное "формализованное парламентское большинство", президент республики обязан выдвинуть кандидата в премьер-министры, предложенного депутатами.

"В контексте статей 89 и 91 Конституции, если президент отказывается выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, предложенного формализованным парламентским большинством, то эта ситуация должна решиться под призмой статьи 89 Конституции, которая предполагает отстранение от должности и отставку президента республики", - отметила Маноле.

Флаг Республики Молдова drapel
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политическая мозаика: решение КС и перспективы досрочных выборов
Глава КС обратила внимание на то, что для оценки факта, является ли тяжким деянием отказ президента республики выдвинуть предложенного парламентским большинством кандидата на пост главы правительства, необходимо учитывать следующие элементы: "если этим деянием глава государства нарушает положения Основного закона и / или решения КС; если этим деянием президент нарушает обязанности разделения власти и политического нейтралитета в процессе выдвижения кандидата на пост премьера".

Маноле подчеркнула, что решение Конституционного суда окончательное и не может быть обжаловано. Оно вступает в силу с момента утверждения и публикуется в "Официальном мониторе" (Официальный вестник) страны.

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