Президент Молдовы приветствовал решение Конституционного суда

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон приветствовал решение Конституционного суда (КС) относительно процедуры назначения кандидата на пост премьер-министра и полномочий главы государства в рамках этой процедуры.
"Хотел бы приветствовать это решение Конституционного суда, запоздалое, но необходимое", — заявил Додон утром в понедельник после совместного заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.
Президент подчеркнул, что из постановления КС следует, что президент не может быть "временно отстранен от должности на пять минут", с передачей его полномочий спикеру или премьеру, и, соответственно, временные отстранения главы государства от должности в 2016-2018 годах были незаконными.
"Конституционный суд наконец своим решением поставил точку", — сказал Игорь Додон.
Что решил Конституционный суд
Ранее депутат Игорь Мунтяну попросил судей КС растолковать несколько статей Конституции, касающихся процедуры назначения кандидата на пост премьера и полномочий президента по данному вопросу, в том числе в период статуса исполняющего обязанности.
Решение Конституционного суда окончательное и не может быть обжаловано.
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