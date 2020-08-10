Президент Молдовы приветствовал решение Конституционного суда

Глава государства заявил, что из постановления КС следует — "пятиминутные" отстранения президента Молдовы от должности были незаконными.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон приветствовал решение Конституционного суда (КС) относительно процедуры назначения кандидата на пост премьер-министра и полномочий главы государства в рамках этой процедуры.

"Хотел бы приветствовать это решение Конституционного суда, запоздалое, но необходимое", — заявил Додон утром в понедельник после совместного заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Президент подчеркнул, что из постановления КС следует, что президент не может быть "временно отстранен от должности на пять минут", с передачей его полномочий спикеру или премьеру, и, соответственно, временные отстранения главы государства от должности в 2016-2018 годах были незаконными.

"Конституционный суд наконец своим решением поставил точку", — сказал Игорь Додон.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд, что если президент республики отказывается выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, предложенного "формализованным парламентским большинством", то эта ситуация должна решиться отстранением главы государства от должности и его отставкой.

Ранее депутат Игорь Мунтяну попросил судей КС растолковать несколько статей Конституции, касающихся процедуры назначения кандидата на пост премьера и полномочий президента по данному вопросу, в том числе в период статуса исполняющего обязанности.

Решение Конституционного суда окончательное и не может быть обжаловано.

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