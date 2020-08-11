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Здание парламента

Депутаты могут собраться на внеочередное заседание парламента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (221)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200811/31249213/deputaty-mogut-sobratsya-na-vneocherednoe-zasedanie-parlamenta.html

Депутат от ДПМ Николае Чубук дал понять, что парламент может провести внеочередное заседание, чтобы найти решения проблем пострадавших от засухи фермеров.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Представители четырех парламентских фракций: Демпартии, Партии социалистов, Партии PAS и Платформы DA провели во вторник заседание, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе проблемы сельскохозяйственного сектора. Об этом на брифинге сообщил глава фракции ДПМ Думитру Дьяков.

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© Sputnik / Irina Leahova
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Депутат-демократ Николае Чубук, в свою очередь, заявил о солидарности с фермерами и выразил уверенность, что правительство и аграрии совместными усилиями найдут оптимальные решения имеющихся проблем. По его словам, данные меры следует обсудить в высшем законодательном органе страны, в том числе путем созыва внеочередного заседания парламента.

Чубук также отметил, что правительству и фермерам необходимо найти компромисс.

Во вторник в нескольких районах страны аграрии организовали акции протеста. Прямую трансляцию ведет Sputnik.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (221)

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