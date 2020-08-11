Депутаты могут собраться на внеочередное заседание парламента

Депутат от ДПМ Николае Чубук дал понять, что парламент может провести внеочередное заседание, чтобы найти решения проблем пострадавших от засухи фермеров.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Представители четырех парламентских фракций: Демпартии, Партии социалистов, Партии PAS и Платформы DA провели во вторник заседание, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе проблемы сельскохозяйственного сектора. Об этом на брифинге сообщил глава фракции ДПМ Думитру Дьяков.

Депутат-демократ Николае Чубук, в свою очередь, заявил о солидарности с фермерами и выразил уверенность, что правительство и аграрии совместными усилиями найдут оптимальные решения имеющихся проблем. По его словам, данные меры следует обсудить в высшем законодательном органе страны, в том числе путем созыва внеочередного заседания парламента.

Чубук также отметил, что правительству и фермерам необходимо найти компромисс.

Во вторник в нескольких районах страны аграрии организовали акции протеста. Прямую трансляцию ведет Sputnik.

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