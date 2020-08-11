Дискуссии парламентских фракций: депутаты спорят, когда созвать заседание

Депутаты выделили три главные проблемы на текущий момент и решают, когда можно созвать следующее заседание парламента.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Встреча представителей правящей коалиции, социалистов и демократов, с оппозиционными фракциями "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа достоинство и правда" (DA) прошла во вторник. Главными темами обсуждения стали ситуация в сельском хозяйстве, системе образования и пандемия COVID-19 в Молдове.

Поиск решений

Глава фракции Демпартии Дмитрий Дьяков заявил, что в законодательном органе нынешнего созыва впервые установилась атмосфера диалога.

"Такое в этом парламенте происходит в первый раз. Это нам необходимо. Кто-то во власти, кто-то в оппозиции, но парламентарии должны вместе искать решения важных проблем, и сегодня это произошло. Обмен мнениями был жарким", - рассказал Дьяков.

По его словам, в высшем законодательном органе страны создадут две комиссии.

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"Мы сформировали две рабочие группы - одну по ситуации в сельском хозяйстве, ее возглавит Николай Чубук, и вторую - по ситуации с коронавирусом. Координировать эту группу будет Моника Бабук", - пояснил Дьяков.

Созыв парламента

Глава фракции демократов рассказал, что депутаты обсуждали и дату созыва внеочередного заседания парламента.

Представители оппозиции настаивали на том, чтобы это произошло как можно скорее - не позднее, чем через 7 дней. Однако в Демпартии считают, что сначала рабочие группы должны провести консультации с профильными специалистами и предложить парламенту проекты решений.

Как заявил после дискуссий глава фракции DA Александр Слусарь, их представители участвовали только в обсуждениях проблемы сельского хозяйства, которая, по его словам, является в данный момент наиболее острой в связи с протестами фермеров.

"Мы нуждаемся в ощутимых решениях, не только в диалоге. Постановления об увеличении фондов помощи фермерам и объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве невозможно утвердить без работы парламента", - заявил Слусарь.

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Он отметил, что возглавляемая им фракция также ждет активного подключения правительства к решению вопроса. Слусарь добавил, что если кабмин будет недостаточно активен, то депутаты намерены собирать подписи для созыва парламентариев.

"Три указанные проблемы - актуальны. Наше мнение, надо созывать чрезвычайное заседание парламента в течение 7 дней и принять решения в поддержку фермеров", - подчеркнул, в свою очередь, председатель фракции PAS Игорь Гросу.

Он заявил, что ситуация такова, что все депутаты, даже те, кто находится в отпуске, должны вернуться в страну.

Позиция социалистов

Фракция Партии социалистов (ПСРМ) готова собраться на внеочередное заседание парламента при условии, что в межфракционных рабочих группах придут к компромиссу по законопроектам, на которые есть финансирование.

"Наша позиция абсолютно адекватная. Мы готовы провести заседание парламента, когда у нас будут законопроекты, созданные в условиях консенсуса. Когда мы будем знать, что все проекты, с которыми мы приходим в парламент, будут иметь финансовое покрытие. Тогда их смогут поддержать депутаты и реализовать правительство. Нам нужен широкий политический диалог, но нужен и диалог с правительством", — заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Он подчеркнул, что депутаты фракции ПСРМ "на месте и готовы к работе".

Батрынча позитивно оценил состоявшийся первый раунд консультаций. "Партия социалистов приветствует политический диалог и достижение широкого консенсуса в парламенте", - заявил вице-спикер, осудив практику предыдущего правящего большинства, которое "исключало оппозиционные партии из политического процесса".

Вместе с тем Батрынча призвал депутатов "быть реалистами и прагматиками", когда речь идет о финансировании предлагаемых законопроектов.

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