Предоставление кредита, гумпомощи и вакцины: встреча Додона и Васнецова

Собеседники сосредоточились на вопросах развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, стороны обсудили большой круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами.

"Речь шла о возобновлении переговоров по российскому кредиту в размере 200 миллионов евро и о гуманитарной помощи нашим фермерам, понесшим ущерб вследствие засухи", - заявил Додон.

В ходе беседы они высоко оценили переговоры президента в Москве с заместителем главы Кремлевской администрации, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

"Отдельно обсудили тему вакцины от коронавируса, о создании которой на днях сообщил президент России Владимир Путин. Поздравил российских партнеров с очень важным достижением медицинской науки в условиях пандемии и подчеркнул интерес нашей страны в получении этой вакцины", - подчеркнул Додон.

Он уточнил, что в ближайшее время руководство Молдовы направит в Москву соответствующий запрос.

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