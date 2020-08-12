Предоставление кредита, гумпомощи и вакцины: встреча Додона и Васнецова

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, стороны обсудили большой круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами.
"Речь шла о возобновлении переговоров по российскому кредиту в размере 200 миллионов евро и о гуманитарной помощи нашим фермерам, понесшим ущерб вследствие засухи", - заявил Додон.
В ходе беседы они высоко оценили переговоры президента в Москве с заместителем главы Кремлевской администрации, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.
"Отдельно обсудили тему вакцины от коронавируса, о создании которой на днях сообщил президент России Владимир Путин. Поздравил российских партнеров с очень важным достижением медицинской науки в условиях пандемии и подчеркнул интерес нашей страны в получении этой вакцины", - подчеркнул Додон.
Он уточнил, что в ближайшее время руководство Молдовы направит в Москву соответствующий запрос.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>