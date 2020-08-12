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Президентура РМ.

Предоставление кредита, гумпомощи и вакцины: встреча Додона и Васнецова

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200812/31275707/vstrecha-dodona-i-posla-russia-obsudili-vopros-kredita-i-polucheniya-vaktsiny.html

Собеседники сосредоточились на вопросах развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook. 

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© Photo : пресс-служба Минздрава РФ
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По его словам, стороны обсудили большой круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами.

"Речь шла о возобновлении переговоров по российскому кредиту в размере 200 миллионов евро и о гуманитарной помощи нашим фермерам, понесшим ущерб вследствие засухи", - заявил Додон. 

В ходе беседы они высоко оценили переговоры президента в Москве с заместителем главы Кремлевской администрации, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

"Отдельно обсудили тему вакцины от коронавируса, о создании которой на днях сообщил президент России Владимир Путин. Поздравил российских партнеров с очень важным достижением медицинской науки в условиях пандемии и подчеркнул интерес нашей страны в получении этой вакцины", - подчеркнул Додон. 

Он уточнил, что в ближайшее время руководство Молдовы направит в Москву соответствующий запрос.

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