Вице-спикер о диалоге политических сил и ситуации в парламенте

Вице-спикер парламента рассказала о политической обстановке в Молдове, прокомментировала текущую ситуацию в законодательном органе и его будущее.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Встреча представителей четырех политических сил Молдовы, правящей коалиции и оппозиции, прошла по инициативе председателя Демократический партии Павла Филипа. Об этом в рамках программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова заявила вице-спикер парламента Моника Бабук.

О четырехсторонней встрече фракций

По мнению Бабук, такой диалог в парламенте — это именно то, чего так долго ожидали молдавские избиратели.

"Если сейчас не будут приняты меры по консолидации политического класса и принятию решений, то мы придем к тому, что вслед за фермерами к 1 сентября на улицу могут выйти наши учителя", - считает Бабук.

Она полагает, что нынешняя засуха в Молдове вполне может сравниться по своим масштабам с засухой 1947 года, которая привела к голоду в республике. В то же время, как отметила собеседница, ситуация с пандемией в стране не улучшается, а уже через месяц ученики должны вернуться в школы на занятия – все эти проблемы требуют срочных решений.

Вице-спикер о проблемах аграриев: депутатская группа уже провела десятки встреч>>>

"Такое положение в стране никому не пойдет на руку, ни властям, ни оппозиции. Проблемы настолько масштабны, что решить их по отдельности практически невозможно. А мы знаем, что в каждой фракции есть профессионалы и ответственные люди, способные помочь", - добавила вице-спикер.

О шоу в парламенте

Бабук признала, что в парламенте часто происходят разные неприятные инциденты и что на одном из последних заседаний весенне-летней сессии люди увидели настоящее шоу. Она рассказала, что такого же рода инциденты, а именно приступы популизма, разные действия декларативного характера и другие выходки бывают и в других странах, но все это не должно оправдывать молдавских парламентариев.

"Последнее заседание было образцом того, как люди забыли об этических правилах. Существует понятие диалога, он может быть даже между людьми разных политических позиций. А тогда заседание законодательного органа пытались сорвать, это мое личное мнение", - сказала Бабук.

О скандале с журналистами

Собеседница также прокомментировала ситуацию, когда на последнем заседании парламента в зал не пускали журналистов.

"Помню инцидент с журналистами, это было прискорбно, когда дошло до того, что люди из охраны парламента решили закрыть перед ними двери. Но все же есть решение постоянного бюро, что во время пандемии репортеры наблюдают заседание из специального места, где они могут обращаться к парламентариям во время брифингов", - объяснила политик.

В заседании парламента объявлена пауза — оппозиция мешает докладу премьера>>>

Вице-спикер полагает, что корреспондентов позвали представители некоторых фракций, которые заведомо знали, что нарушают правила.

Бабук выразила сожаление, что "журналисты были втянуты в такие не поддающиеся квалификации действиям".

О будущем нынешнего состава парламента

Вице-председатель высшего законодательного органа республики прокомментировала и призывы провести досрочные парламентские выборы. По мнению Бабук, нынешний состав законодательного органа все же должен завершить свой мандат.

Гречаная о ситуации в парламенте, досрочных выборах и политическом "туризме">>>

Она объяснила это не тем, что состав парламента или правительства очень силен, а возможностью появления нового кризиса после выборов.

"Подготовка и сами выборы, что потом последует? Помните, в феврале, когда не было парламентского большинства? А ведь тогда еще не было пандемии. Тогда почти полгода страна была без управления, сейчас это может привести к коллапсу в нашей жизни", - уверена вице-спикер.

Все составы правительства и парламента, по мнению Бабук, имеют как сильные, так и слабые стороны, за которые их можно критиковать, но в данный момент менять что-то кардинально не следует из-за тех испытаний, которым Молдова подвержена.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova