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Игорь Додон

Додон о протестах в Минске: это их внутреннее дело

© Photo : Miroslav Rotari.
Политика
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Sputnik Молдова
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Глава государства считает, что демонстрации в белорусских городах должны оставаться внутренним делом страны.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал продолжающиеся протесты в Минске и других городах Беларуси.

"Что там у них происходит, это их внутреннее дело. Мне тоже многое не нравится, это понятно. Не хочу, чтобы были эти столкновения ни в одной стране, ни в нашей. Конечно, это все плохо", - заявил Додон в эфире видеоблога "Президент отвечает".

Глава государства также отметил, что видел как положительную, так и отрицательную реакцию на его поздравление президента Беларуси Александра Лукашенко.

Встреча Александра Лукашенко с Игорем Додоном. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

"По правилам протокола президенты поздравляют друг друга. У нас дружеские отношения, нормальное и хорошее партнерство. Бывший президент, который был до меня, Лукашенко даже Орден Республики дал. Он помогал нашей стране, у нас очень много совместных предприятий. ЦИК там официально признал выборы. Что должен делать руководитель страны, у которого хорошие отношения?", - сказал глава государства.

По словам Додона, после поездок в Беларусь у него остались только хорошие воспоминания, как о всесторонне развитой республике.

"Эта страна запомнилась мне отличными дорогами, фермами в сотни тысяч голов, работающими предприятиями, заводом, откуда весь мир закупает тракторы, а также троллейбусным и автобусным заводами. Там бассейны в каждом населенном пункте, селе и школе. Вот этим мне Беларусь запомнилась", - добавил президент.

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Додон также отметил, что в Беларуси граждане и власти сами будут решать, как поступать, а делать какие-либо заявления некорректно.

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