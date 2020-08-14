Додон: президентские выборы должны состояться в этом году

Глава государства сообщил, что не намерен просить переноса сроков проведения президентских выборов, и они обязательно должны пройти 1 ноября 2020 года.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что выборы главы государства должны состояться 1 ноября 2020 года.

"Это будет моя официальная позиция и Партии социалистов, которая меня поддерживает. Мы не будем просить отложить выборы", - сказал Додон в эфире видеоблога "Президент отвечает".

Глава государства пояснил, что предвыборная кампания начинается примерно в конце августа - в начале сентября.

Додон добавил, что имена кандидатов на пост президента станут известны в период с 1 по 11 сентября, так как они должны подать в ЦИК документы для регистрации инициативных групп.

После, как пояснил президент, последует сбор подписей, и претенденты должны официально зарегистрироваться в предвыборной гонке не позднее 1 октября, далее стартует предвыборная кампания.

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Также Додон подчеркнул, что через неделю представит отчет о результатах своей деятельности за 3,5 года мандата, а в начале сентября объявит о своем решении по поводу участия в выборах.

Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября. Соответствующее решение приняли 13 мая 2020 года на заседании высшего законодательного органа страны.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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