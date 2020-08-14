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Парламент

Депутаты Евгений Никифорчук и Владимир Андронаки покинули фракцию ДПМ

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (223)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200814/31302568/deputaty-evgeniy-nikiforchuk-i-vladimir-andronaki-pokinuli-fraktsiyu-dpm.html

Политический туризм продолжается в режиме нон-стоп — хотя парламент и ушел на каникулы, фракция Демократической партии продолжает терять депутатов.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Исполнительное бюро Демократической партии (ДПМ) единогласно приняло решение исключить депутатов парламента Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука из Демократической партии. Кроме того, было принято решение исключить Евгения Никифорчука из фракции ДПМ. Об этом сообщается на официальном сайте политформирования.

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гречаная о ситуации в парламенте, досрочных выборах и политическом "туризме"

По заявлению ДПМ, на заседании Исполнительного бюро руководители партии "изучили поведение" Андронаки и Никифорчука и констатировали, что оба депутата долгое время не принимали участия ни в заседаниях парламентской фракции, ни в партийной жизни.

Ранее в СМИ по электронной почте было разослано заявление на имя спикера парламента, подписанное именем Владимира Андронаки. В заявлении сообщалось, что парламентарий выходит из фракции ДПМ и становится независимым депутатом, однако собирается и далее поддерживать существующее парламентское большинство.

"Политический туризм" в парламенте РМ — кто из депутатов куда ушел>>>

Без Никифорчука и Андронаки в парламентской фракции Демократической партии остается 11 депутатов.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (223)

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Теги:
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