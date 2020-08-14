Депутаты Евгений Никифорчук и Владимир Андронаки покинули фракцию ДПМ

Политический туризм продолжается в режиме нон-стоп — хотя парламент и ушел на каникулы, фракция Демократической партии продолжает терять депутатов.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Исполнительное бюро Демократической партии (ДПМ) единогласно приняло решение исключить депутатов парламента Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука из Демократической партии. Кроме того, было принято решение исключить Евгения Никифорчука из фракции ДПМ. Об этом сообщается на официальном сайте политформирования.

По заявлению ДПМ, на заседании Исполнительного бюро руководители партии "изучили поведение" Андронаки и Никифорчука и констатировали, что оба депутата долгое время не принимали участия ни в заседаниях парламентской фракции, ни в партийной жизни.

Ранее в СМИ по электронной почте было разослано заявление на имя спикера парламента, подписанное именем Владимира Андронаки. В заявлении сообщалось, что парламентарий выходит из фракции ДПМ и становится независимым депутатом, однако собирается и далее поддерживать существующее парламентское большинство.

"Политический туризм" в парламенте РМ — кто из депутатов куда ушел>>>

Без Никифорчука и Андронаки в парламентской фракции Демократической партии остается 11 депутатов.

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