Центризбирком утвердил календарь проведения выборов президента Молдовы

Избирательный период начнется уже в конце августа и завершится после дня голосования по кандидатурам претендентов на кресло главы государства.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила календарную программу работы по проведению выборов на должность президента Республики Молдова, которые должны состояться 1 ноября 2020 года.

Документ устанавливает шаги, которые необходимо предпринять для организации выборов, сроки их проведения, а также ответственных за каждое действие, исходя из компетенции субъектов, вовлеченных в избирательный процесс.

В соответствии с календарем должна быть организована деятельность и политических партий, участвующих в избирательной кампании, судов, центральных и местных органов публичной власти, а также избирательных органов после их создания.

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Согласно положениям календарной программы, избирательный период на президентских выборах начнется 25 августа этого года.

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