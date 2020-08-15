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ЦИК.

Центризбирком утвердил календарь проведения выборов президента Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200815/31312182/tsik-utverdil-kalendar-provedeniya-vyborov-prezidenta-rm.html

Избирательный период начнется уже в конце августа и завершится после дня голосования по кандидатурам претендентов на кресло главы государства.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила календарную программу работы по проведению выборов на должность президента Республики Молдова, которые должны состояться 1 ноября 2020 года.

Выборы в Молдове. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: президентские выборы должны состояться в этом году

Документ устанавливает шаги, которые необходимо предпринять для организации выборов, сроки их проведения, а также ответственных за каждое действие, исходя из компетенции субъектов, вовлеченных в избирательный процесс. 

В соответствии с календарем должна быть организована деятельность и политических партий, участвующих в избирательной кампании, судов, центральных и местных органов публичной власти, а также избирательных органов после их создания.

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Согласно положениям календарной программы, избирательный период на президентских выборах начнется 25 августа этого года.

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Теги:
выборы


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