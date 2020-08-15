Молдавское внешнеполитическое ведомство обеспокоено ситуацией в Белоруссии

МИДЕИ выразило полную солидарность с народом Белоруссии, продолжая поддерживать укрепление демократии, процветания, стабильности и независимости дружественной страны.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова "с вниманием и озабоченностью" следит за развитием поствыборной ситуации в Белоруссии.

Особенное беспокойство вызывает насилие, зарегистрированное в стране в последние дни, говорится в заявлении, распространенном дипломатическим ведомством РМ.

"Подтверждая важность соблюдения прав человека и общепринятых демократических норм, мы надеемся, что трудности, с которыми сегодня сталкивается народ Белоруссии, будут преодолены мирным путем в рамках подлинного и всеобъемлющего политического диалога", - говорится в заявлении.

Телефонный разговор Путина и Лукашенко: ситуация внутри и вокруг Белоруссии >>>

МИДЕИ выразило полную солидарность с народом Белоруссии, продолжая поддерживать укрепление демократии, процветания, стабильности и независимости Республики Беларусь - дружественной страны и важного традиционного партнера по сотрудничеству Республики Молдова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova