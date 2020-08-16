Сколько детей с флажками нужно, чтобы открыть газопровод Яссы-Унгены-Кишинев

Понятно, что открытие газопровода произойдет в дружественной, теплой и рабочей обстановке, с перерезанием положенных по этому случаю праздничных ленточек и произнесением оптимистических речей. Потому что, действительно есть повод — построили же наконец.

Однако можно ручаться, что не найдется на земле торжественности такого калибра, которая могла бы удовлетворить оппозицию в Молдове.

Вот казалось бы, чего еще? Премьеры пожмут друг другу руки, все похлопают, все рады. Корреспонденты посверкают блицами, и потом, после лаконичного "шестого вопроса" люди пойдут себе дальше — работать.

Обеспечивать энергетическую безопасность страны.

Однако молдавская оппозиция в лице экс-министра здравоохранения Аллы Немеренко, выдвинутой на этот пост с подачи политической партии Майи Санду, находит это совершенно недостаточным и даже унизительным. Судя по ее гневному посту в Facebook, оппоненты кабмина требуют устроить какие-то особые, специфические церемонии, поражающие своей пышностью и размахом.

Копилось у Немеренко долго — еще с того момента, как в Молдову прибыла гуманитарная помощь с врачами и лекарствами из Румынии. Встречу колонны в Кишиневе экс-министр здравоохранения назвала "позорной".

"Румынию приняли, как Золушку, под мостом, - написала Немеренко. И продолжила: "Меньше, чем через три месяца после этой позорной акции Румыния завершила строительство газопровода… Правительство ждет, пока все прояснится с пандемией, чтобы сказать спасибо. Спасибо в их стиле, "а-ля под мостом"!

Этот эмоциональный накал бывшего министра вызывает некоторое удивление и даже оторопь.

Она ведь все-таки врач. Представьте, в страну, охваченную эпидемией, прибывает помощь. Естественная реакция врача — это принять лекарства и специалистов, и умчаться назад в больницу, быстро пожав благодетелю руку и, может быть, даже обняв на прощание. Время дорого, врачи валятся с ног, а коек не хватает.

Однако похоже, что с точки зрения министра в правительстве Санду, больные могут и подождать. Куда важнее продемонстрировать почтение и преданность партнерам из-за Прута, устроив пышное празднество.

Страшно представить масштабы праздника, которые в правительстве Санду сочли бы соразмерными статусу события.

Возникают в воображении ряды коленопреклоненных членов кабинета министров РМ, целующих пыльные капоты грузовиков. Колонны детей с флажками, плачущие от избытка чувств, и экзальтированные дамы, кидающиеся под колеса колонны с криками "Задавите меня, это лучший день в моей жизни". Улицы усыпаны цветами, в небо выпускают один миллион голубей. Грузовики берут на руки, под гром артиллерийского салюта, и несут на площадь, где уже воздвигнут 30-метровый монумент в честь исторического события. Рядом со сценой для торжественного концерта во главе с Мадонной, которую специально привезли из Лиссабона. Вечером небо над страной озаряется фейерверками, заметными даже из космоса. Дом правительства окрашивается прожекторами в цвета флага Румынии, а гулянья продолжаются трое суток.

Это было бы достаточно торжественно?

Гуманитарную помощь в период пандемии Молдове прислали многие страны — Китай, Россия (целый Ан-125 "Руслан" сел в аэропорту Кишинева), США, Польша, Катар, Турция, Япония, конечно же, Румыния, другие государства, а также Евросоюз в целом, ВОЗ и ООН. Но никто не требовал особых почестей и воспеваний. Всем у нас говорили спасибо, и гости каждый раз старались закруглиться с церемониями побыстрее, потому что спешить же нужно, каждый час на счету. Некогда закатывать банкеты.

Никто этого не требовал, кроме беззаветных борцов за европейское будущее Молдовы в парламенте РМ. И Румыния, что характерно, тоже ничего подобного не требовала и не собиралась.

Все помнят разнос, который устроил посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ активистам движения "Unirea", устроившим скандал во время встречи румынской гуманитарной помощи — те едва не превратили церемонию в политический балаган.

В оптике экс-министра здравоохранения получается, что помощь других стран Молдове как бы второстепенная и незначительная, а важна только помощь одной, отдельно взятой страны. Возможно, из-за того, что Немеренко в 2016-2017 годах трудилась на посту советника министра здравоохранения Румынии. Но ведь в газовой-то отрасли Румынии экс-министр здравоохранения Молдовы не работала.

А если бы работала, то была бы в курсе, что газопровод Яссы-Унгены-Кишинев — это никакой не "коридор в Европу" и вовсе не "шаг к ликвидации монополии Газпрома". Это неплохо, что в Молдову ведет теперь еще одна труба, пусть даже и такая проблемная, как газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, хотя эксперты до сих пор сомневаются, что ее возможно наполнить газом. Неплохо, потому что каждый год жители страны спрашивают себя, как там на этот раз сложатся у "Газпрома" отношения с украинским "Нафтогазом".

Однако "восточную трубу" этот газопровод физически заменить не в состоянии. И воображать, что сдача этой магистрали в эксплуатацию приведет к разрыву энергетических отношений с СНГ и Россией — а именно это, на самом деле, надеются когда-нибудь отпраздновать сторонники Майи Санду, и именно ради этого требуют грандиозного праздника при сдаче газопровода — это верх политической профанации.

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