Протестное воскресенье: что сегодня будет происходить в Кишиневе

После вчерашних переговоров с правительством, за которыми последовала встреча в Минсельхозе, фермеры решили, что продолжат акцию протеста в воскресенье у въезда в столицу.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. После почти трехчасового раунда переговоров с премьер-министром Ионом Кику представители протестующих фермеров заявили, что видят прогресс. Однако не все их требования были удовлетворены.

Речь идет прежде всего о запрашиваемой ими субсидии в размере 3000 леев на каждый пострадавший гектар. Премьер предложил увеличить компенсации до 1500 леев. В понедельник фермеры встретятся с представителями власти в Министерстве финансов, чтобы обсудить налоговые льготы.

Первые итоги переговоров — есть ли консенсус в оценках

Среди фермеров, которые приехали в Кишинев на тракторах, нет единого мнения о том, нужно ли продолжать акцию протеста. Одни воспринимают диалог как шаг в правильном направлении, другие говорят, что это просто обещания.

После переговоров премьер-министр заявил, что власть и протестующие достигли консенсуса. Однако ряд протестующих оценивают первый раунд встреч иначе.

"Мы совершенно не удовлетворены. Ничего не решено, решение не принято. В воскресенье мы продолжим акцию протеста", — заявил вчера один из фермеров.

Их тракторы по-прежнему находятся в районе Южного автовокзала столицы. О намерении присоединиться к протесту сообщили и представители партии "Платформа "Достоинство и правда" (PPDA) Андрея Нэстасе.

Вице-председатель PPDA Александр Слусарь заявил, что они присоединятся к акции аграриев "как граждане, без лозунгов и политических спекуляций", придут с водой, едой для протестующих и даже "с деньгами на дизельное топливо".

© Sputnik / Anatolii Kiriak. Тракторы у въезда в Кишинев.

"Фермеры не уедут отсюда, пока не будут выполнены все обещания, которые мы сегодня с большим трудом получили от правительства", - добавил Слусарь.

Зампредседателя PPDA отрицает, что протесты были организованы его партией. Слусарь заявил, что среди фермеров есть представители разных партий, и обвинил правительство в бездействии, которое привело к началу протестов.

Фермеры, в свою очередь, подчеркивают, что хотят остаться в стороне от политики.

PAS организует собственную акцию протеста

Очередной митинг организует в воскресенье и партия "Действие и солидарность" Майи Санду (PAS). Ее сторонники собираются в 11.00 в сквере у столичного Театра оперы и балета.

Санду ранее заявила, что "правительство игнорирует боль народа". Она призвала тех, кто "хочет отстаивать свои права и требует от государства ответственности и уважения за нужды людей" присоединиться к протесту.

Президент страны Игорь Додон заявил в последнем выпуске видеоблога "Президент отвечает", что оппозиция организовывает акции протеста, чтобы дестабилизировать ситуацию накануне президентских выборов.

В субботу Центральная избирательная комиссия установила, что избирательный период по президентским выборам начнется 25 августа.

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