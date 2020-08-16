Что Ион ​​Пержу пообещал протестующим фермерам во время встречи

Министерство сельского хозяйства решило упростить процедуру подачи заявок фермерами, которые потеряли более 60 процентов урожая и имеют право на компенсацию.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В Минсельсхозе прошло заседание рабочей группы, созданной после переговоров протестующих фермеров с премьер-министром Ионом Кику.

В итоге "стороны достигли консенсуса", говорится в пресс-релизе министерства, а дискуссия была сосредоточена на том, как подавать заявки на получение помощи в случае ущерба, причиненного засухой и градом. Министр сельского хозяйства Ион Пержу заявил, что эта процедура будет упрощена.

"На следующем заседании правительства мы внесем поправки в положение о порядке предоставления компенсации ущерба, нанесенного урожаю 2020 года стихийными бедствиями. Министерство упростит процедуру подачи заявок для предприятий, потерявших более 60 процентов урожая и имеющих право на получение компенсации", - заявил министр.

Пержу сказал, что из пакета необходимых для заявки документов будет исключена выписка из реестра недвижимости и реестра договоров аренды. Вместо этого фермеры должны будут предоставить сертификат, подтверждающий площадь сельскохозяйственных земель и объем выращиваемого урожая. Этот документ выдается местным государственным органом или мэрией населенного пункта, в котором работает сельскохозяйственный производитель.

"Мы надеемся, что внесенные изменения сократят период подготовки заявок, и финансовые средства быстрее дойдут до фермеров для начала осенних сельскохозяйственных работ", — сказал Ион Пержу.

После субботних переговоров в правительстве и встречи в Минсельхозе фермеры объявили, что продолжат акцию протеста у въезда в Кишинев. Протестующие заявляют, что хотят "конкретных результатов, а не только обещаний".

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