13:35 16 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.71
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
Ион Пержу.

Что Ион ​​Пержу пообещал протестующим фермерам во время встречи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200816/31318908/chto-ion-perzhu-poobeschal-protestuyuschim-fermeram-vo-vremya-vstrechi.html

Министерство сельского хозяйства решило упростить процедуру подачи заявок фермерами, которые потеряли более 60 процентов урожая и имеют право на компенсацию.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В Минсельсхозе прошло заседание рабочей группы, созданной после переговоров протестующих фермеров с премьер-министром Ионом Кику.

В итоге "стороны достигли консенсуса", говорится в пресс-релизе министерства, а дискуссия была сосредоточена на том, как подавать заявки на получение помощи в случае ущерба, причиненного засухой и градом. Министр сельского хозяйства Ион Пержу заявил, что эта процедура будет упрощена.

"На следующем заседании правительства мы внесем поправки в положение о порядке предоставления компенсации ущерба, нанесенного урожаю 2020 года стихийными бедствиями. Министерство упростит процедуру подачи заявок для предприятий, потерявших более 60 процентов урожая и имеющих право на получение компенсации", - заявил министр.

Пержу сказал, что из пакета необходимых для заявки документов будет исключена выписка из реестра недвижимости и реестра договоров аренды. Вместо этого фермеры должны будут предоставить сертификат, подтверждающий площадь сельскохозяйственных земель и объем выращиваемого урожая. Этот документ выдается местным государственным органом или мэрией населенного пункта, в котором работает сельскохозяйственный производитель.

Машины полиции.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Полиция призвала протестующих соблюдать общественный порядок

"Мы надеемся, что внесенные изменения сократят период подготовки заявок, и финансовые средства быстрее дойдут до фермеров для начала осенних сельскохозяйственных работ", — сказал Ион Пержу.

После субботних переговоров в правительстве и встречи в Минсельхозе фермеры объявили, что продолжат акцию протеста у въезда в Кишинев. Протестующие заявляют, что хотят "конкретных результатов, а не только обещаний".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мэр села Слобозия-Маре: "Такой засухи еще не было, это самый тяжелый год"
Протестное воскресенье: что сегодня будет происходить в Кишиневе
Теги:
Минсельхоз, протесты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Отдыхающие в одном из лондонских прудов.
Персеиды, конкурс красоты и протесты в Минске: самые яркие фото недели
Беларусь: протестующие обнимают силовиков.
Беларусь: протестующие обнимают парнишек в военной аммуниции
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться