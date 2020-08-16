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Владимир Филат.

Владимир Филат вновь возглавил ЛДПМ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200816/31319462/vladimir-filat-vnov-vozglavil-ldpm.html

Решение о возвращении Филата на пост председателя партии было принято на внеочередном съезде политического формирования.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Владимир Филат был вновь избран на пост главы Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Об этом сообщил в Facebook вице-председатель партии Александру Бужорян.

Владимир Филат является основателем ЛДПМ, он руководил партией до 2016 года, когда после ареста сложил с себя полномочия председателя политформирования.

Глава ЛДПМ был задержан 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния.

Экс-премьер отбывал наказание в столичном пенитенциаре №13 по уголовным делам о коррупции и извлечение выгоды из влияния.

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Летом 2019 года адвокаты Филата добились, чтобы "из-за негуманных условий содержания" срок его заключения был сокращен на 709 дней. В начале декабря 2019 года к Филату было применено условно-досрочное освобождение от наказания.

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Теги:
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