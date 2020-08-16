В день выборов президента будут избраны и мэры трех сел Молдовы

Во всех трех случаях новые местные выборы проводят в связи со смертью действующих мэров — одна из них погибла после того, как ее сбил пьяный водитель.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Первого ноября, в день выборов президента Республики Молдова, будут избраны и новые мэры в трех населенных пунктах.

Голосование состоится в коммуне Кетриш Фалештского района, в коммуне Пятра Оргеевского района и в селе Дубна Сорокского района.

Во всех трех случаях досрочное прекращение полномочий мэров произошло в результате их смерти, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Напомним, что мэр села Пятра, 49-летняя женщина, погибла в июле после того, как ее сбил автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. При обгоне он не справился с управлением и врезался в группу из шести человек, четверо из которых оказались сбиты машиной.

Кроме того, 6 сентября новые выборы в местные органы власти пройдут в коммуне Тырнова Дондюшанского района и в селе Нукэрень Теленештского района. В этих случаях мэры освободили свою должность в связи с их избранием председателями районов.

ЦИК утвердила 15 августа календарную программу организации и проведения выборов на должность президента Республики Молдова. Избирательный период по выборам главы государства начнется 25 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova