Какие "козыри" приготовили молдавские политики для выборов президента

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Сегодня большинство молдавских политологов склоняются к тому, что основные кандидаты в президентской гонке уже давно определены, и все пойдет приблизительно по сценарию 2016 года, когда во втором туре боролись за кресло главы государства Игорь Додон и Майя Санду.

Однако в назначенных на 1 ноября выборах есть своя специфика, электоральные карты могут сложиться в несколько иной политический пасьянс.

Как заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш, как на правоцентристском, так и на левоцентристском фланге в первом туре президентских выборов будут свои противовесы, которые отнимут часть голосов, как у сторонников Санду, так и у действующего президента. Ими могут стать глава партии "Достоинство и правда" (Platforma DA) Андрей Нэстасе и руководитель политического формирования "Наша партия" Ренато Усатый.

"Сегодня тактика Нэстасе не очень просматривается. Пока он понемногу пытается критиковать Санду, будто нанося точечные удары с заделом на будущее. Если Нэстасе жестко выступит против Санду, между ними начнется настоящая политическая война. Он наверняка будет обвинять ее в том, что именно Санду привела его в правящую коалицию с социалистами, стараться обелить себя", - подчеркнул собеседник. © Sputnik / Osmatesco Волницкий: захочет ли Нэстасе в очередной раз уступить Санду

Еще одним политическим "хуком" от Нэстасе для Санду может стать упрек в том, что партия “Действие и солидарность” не оказала ему должной поддержки в ходе выборов главы столичного муниципалитета, уверен аналитик.

"Санду сегодня надо быть предельно внимательной, чтобы не пропустить во второй тур альтернативного кандидата, который встретится во втором туре с Игорем Додоном. Для этого ей необходимо постоянно напоминать о себе, проводя публичные акции, делая заявления на грани дозволенного", - отметил Михэеш.

По его словам, в более выгодном положении находится сегодня действующий глава государства, у которого есть не только значительная поддержка электората, но и весомые "козыри" на руках: это фракция ПСРМ в парламенте, правительство во главе с Ионом Кику. Главным городом страны руководит ставленник социалистов Ион Чебан.

“Уже сегодня ясно, что в первом туре Додон займет лидирующую позицию. Он может дать фору в 5-10 процентов голосов Санду", - уточнил собеседник. © Sputnik / Osmatesco Додон прокомментировал положение коалиции ПСРМ и ДПМ

Единственным реальным конкурентом Додона на левоцентристском фланге может стать мэр Бельц Реанато Усатый, считает эксперт. Но самому главе Бельц также не стоит рассчитывать на большие выборные очки – несмотря на то, что его поддерживают в северных районах республики, в центре Молдовы народ мало доверяет этому политику, добавил Михэеш.

"Но реально побороться с действующим главой государства за прохождение во второй тур Усатый не сможет. Интрига заключается в том, за кого он призовет голосовать своих сторонников на этой "финишной" прямой. Он может призвать их отдать свое предпочтение во втором туре Санду, но, учитывая настроения в его электорате не многие пойдут на это", - уточнил Михэеш.

Молдавские политологи практически схожи в оценках: ситуация сегодня хуже у Майи Санду, она не знает, какую тактику выберут социалисты. Сторонники ее партии могут сами создать невидимые ловушки, которые отнимут у политформирования электоральные очки. Падение правительства Кику также может сильно навредить Майе Санду. Ей просто невыгодно в таких сложных условиях брать ответственность за исполнительную власть на себя.

"Если в таких условиях правая оппозиция будет совершать ошибки, Додон может выиграть в первом туре", - отметил в комментарии для Sputnik политолог Ян Лисневский. © Sputnik / Miroslav Rotari Глава КС объяснила вердикт инстанции по выборам

Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября 2020 года. Согласно Конституции страны, глава государства избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. По многочисленным соцопросам, фаворитами предстоящей президентской электоральной гонки являются действующий глава государства Игорь Додон и лидер партии PAS Майя Санду.

К слову, эти политики уже встречались в "дуэли" за президентское кресло в 2016 году, когда в стране проводились выборы на пост главы государства. Тогда во втором туре победил Игорь Додон. Он принял присягу 23 декабря 2016 года.

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