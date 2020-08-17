22:02 17 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.75
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
Демократическая партия Молдовы

ДПМ сдувается на глазах: партию покинули все члены районной ячейки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
174 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200817/31335802/raskol-v-seme-demokratov-ryady-DPM-pokinuli-neskolko-desyatkov-chlenov-partii.html

Несколько десятков членов территориальной организации ДПМ во Флорештах решили покинуть политформирование из-за того, что руководство исключило из рядов партии двух депутатов.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Члены флорештской территориальной организации Демократической партии Молдовы (ДПМ) объявили выходе из состава политформирования.

"Мы, все члены территориальной организацией Демократической партии во Флорештах, заявляем о выходе из ДПМ и объявляем себя независимыми во всех местных органах власти в Флорешстком районе. В то же время оставляем за собой право вернуться в Демпартию, если Павел Филип из политформирования уйдет", - отмечено в сообщении, которое распространили в прессе в понедельник.

Такое решение, как сообщили в организации, принято после того как руководство ДПМ исключило из партии депутатов Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука.

Scan by DO on Scribd

Парламент
© Sputnik / Rodion Proca
Депутаты Евгений Никифорчук и Владимир Андронаки покинули фракцию ДПМ
По заявлению ДПМ, на заседании Исполнительного бюро руководители партии "изучили поведение" Андронаки и Никифорчука и констатировали, что оба депутата долгое время не принимали участия ни в заседаниях парламентской фракции, ни в партийной жизни.

Ранее в СМИ по электронной почте было разослано заявление на имя спикера парламента, подписанное Андронаки. В заявлении сообщалось, что парламентарий выходит из фракции ДПМ и становится независимым депутатом, однако собирается и далее поддерживать существующее парламентское большинство.

"Политический туризм" в парламенте Молдовы — кто из депутатов куда ушел>>>

Без Никифорчука и Андронаки в парламентской фракции Демократической партии остается 11 депутатов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка народных мастеров
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу
США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу - видео
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться