ДПМ сдувается на глазах: партию покинули все члены районной ячейки

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Члены флорештской территориальной организации Демократической партии Молдовы (ДПМ) объявили выходе из состава политформирования.

"Мы, все члены территориальной организацией Демократической партии во Флорештах, заявляем о выходе из ДПМ и объявляем себя независимыми во всех местных органах власти в Флорешстком районе. В то же время оставляем за собой право вернуться в Демпартию, если Павел Филип из политформирования уйдет", - отмечено в сообщении, которое распространили в прессе в понедельник.

Такое решение, как сообщили в организации, принято после того как руководство ДПМ исключило из партии депутатов Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука.

По заявлению ДПМ, на заседании Исполнительного бюро руководители партии "изучили поведение" Андронаки и Никифорчука и констатировали, что оба депутата долгое время не принимали участия ни в заседаниях парламентской фракции, ни в партийной жизни.

Ранее в СМИ по электронной почте было разослано заявление на имя спикера парламента, подписанное Андронаки. В заявлении сообщалось, что парламентарий выходит из фракции ДПМ и становится независимым депутатом, однако собирается и далее поддерживать существующее парламентское большинство.

Без Никифорчука и Андронаки в парламентской фракции Демократической партии остается 11 депутатов.

