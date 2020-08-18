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Выборы 2020: представители ОБСЕ встретились с руководством ЦИК

© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
Политика
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Sputnik Молдова
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Среди обсуждаемых тем были и изменения в электоральном законодательстве и обеспечение правом голоса граждан республики, находящихся за рубежом во время избрания президента.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Руководство Центральной избирательной комиссии (ЦИК) провело официальную встречу с представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).

Голосование. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На встрече присутствовал главный советник по технологиям голосования Владимир Мисев, а также советник по выборам Олексий Личковах. Они находятся в эти в Кишиневе с целью оценки всего необходимого для наблюдения за президентскими выборами в республике 1 ноября 2020 года.

Руководство ЦИК поблагодарили представителей ОБСЕ за то, что те откликнулись на приглашение молдавской стороны, наблюдать за выборами.

"Гостям также выразили благодарность за их готовность оказать поддержку в улучшении правовой базы в этой сфере, а также для развития демократических процессов в нашей стране", - говорится в сообщении ЦИК.

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В ходе дискуссий, молдавская сторона рассказала гостям из ОБСЕ об организации избирательного процесса в Молдове. Среди обсуждаемых тем были и изменения в электоральном законодательстве и обеспечение правом голоса граждан республики, находящихся за рубежом во время избрания президента.

Эксперты ОБСЕ проинформировали ЦИК, что их миссия заключается в анализе предвыборной обстановки в стране, после чего молдавской стороне выскажут рекомендации, связанные с предстоящими выборами.

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