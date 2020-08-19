Филат сделал предложение Санду и Нэстасе: быть ли тройственному союзу

Очередной поворот в молдавском политическом пасьянсе: Sputnik разбирался возможно ли подобное объединение на правом фланге, и для чего ЛДПМ пошла на такой шаг.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) предложила PAS и "Платформе "DA" создать единый избирательный блок для выдвижения общего кандидата в президентских выборах. С соответствующей инициативой выступило в среду постоянное бюро ЛДПМ.

"ЛДПМ приглашает PAS и "Платформу "DA" к диалогу по созданию электорального блока, который будет участвовать с единым кандидатом на президентских выборах 1 ноября и с единым списком на досрочных парламентских выборах, которые абсолютно необходимы для выхода Молдовы из кризиса", - считают либерал-демократы.

Реакция PAS

Только 16 августа экс-премьер Молдовы Владимир Филат, не так давно освободившийся из тюрьмы, объявил о возвращении в политику и о том, что вновь встает к штурвалу Либерально-демократической партии. Без его фигуры эта политсила не смогла удержаться "на плаву". А уже в среду ЛДПМ пошли "свататься" к PAS и DA.

В партии Майи Санду прокомментировали предложение либерал-демократов.

"В PAS уже решили, что кандидатом в президенты будет Майя Санду", - сообщили Sputnik в пресс-службе политформирования.

В PAS призвали поддержать Санду. Это, по их мнению, и будет настоящим электоральным блоком.

А в DA пока официально не прокомментировали предложение либерал-демократов.

Сюрпризы от Филата

По мнению депутата-социалиста Николая Паскару, возвращение экс-премьера в политику - не случайность. Как считает парламентарий, на правом фланге Филат представляет серьезную конкуренцию лидеру PAS Майе Санду и главе DA Андрею Нэстасе.

"Если взвесить все то, что сделал Филат за время своего премьерства, и что сделала Санду, то у последней нет даже процента этих достижений. Имею в виду либерализацию визового режима, укреплении отношений с ЕС. Я был очень удивлен, увидев, что некоторые люди до сих пор ностальгируют по Филату", - сказал Паскару.

По мнению политолога Виктора Жука, Филат утратил былую популярность, однако, как опытный политик, он может попытаться предпринять определенные шаги, чтобы улучшить свой политический рейтинг. И при удачном стечении обстоятельств, в зависимости от того, как он будет действовать дальше, сможет выправить свое положение.

Каковы шансы на единый фронт PAS, DA и ЛДПМ

Как считает политолог Корнелиу Чуря, на сегодняшний день шансов, что произойдет объединение сил на правом фланге очень мало.

"Тот факт, что подобная инициатива исходит от либерал-демократов – самой маленькой силы в этом треугольнике – доказывает, что эта идея не пользуется особой популярностью. Иначе она бы исходила от другой партии – от PAS или DA. Поэтому, думаю, эта идея не будет положительна воспринята ни одной из политсил, и у них будут единые кандидаты", - сказал Чуря.

Что касается второго тура президентских выборов, то, как считает эксперт, если в него выйдет представитель правых сил, то со стороны других партий на этом фланге ему окажут поддержку.

"Предложение ЛДПМ как бы сделано с расчетом на отказ, а не на согласие. Потому что на вопрос, кто может стать единым кандидатом на выборах президента, ответа нет. Тут я имею в виду - кто это будет Санду, Нэстасе, Филат или вообще кто-то другой", - отметил Чуря.

Аналитик предположил, что идея либерал-демократов направлена на то, чтобы предстать перед электоратом в положительном свете, как объединитель, и показать других в отрицательном, что они не хотят идти вместе.

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Досрочные выборы сейчас не интересуют PAS и DA

Предложение объединения в перспективе возможных досрочных парламентских выборов, отметил эксперт, сделано также в расчете на отказ, так как шансов у ЛДПМ пока немного, чтобы попасть в законодательный орган.

"Единый блок, конечно, позволит либерал-демократам иметь определенное число депутатов. Однако такое предложение явно не выгодно ни PAS, ни DA, так как они сейчас о досрочных выборах не думают. Поэтому такое предложение не может быть воспринято ими с интересом", - сказал аналитик.

Как считает политолог, со стороны ЛДПМ был сделан тактический ход для более удачного собственного позиционирования.

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Настроения в бывшем блоке ACUM

Отношения между бывшими участниками блока ACUM – партиями PAS и DA – находятся в охладевшем состоянии. Их нельзя назвать плохими, просто каждый из теперь уже экс-партнеров выбрал свой путь, считает Чуря.

"DA уже забыла о тех предложениях, которые они озвучивали весной, так как поняли, что PAS на них не пойдет. В этом контексте, каждый сам за себя. И тут появляется третий – ЛДПМ, напоминая, что нужно объединяться. В этом смысле либерал-демократы – скорее раздражитель для PAS и DA, потому что они забыли про идею объединения. У них не то, чтобы плохие отношения, просто каждый идет по своему пути", - сказал Чуря.

Согласно положениям календарной программы, избирательный период на президентских выборах начнется 25 августа этого года, а само голосование намечено на 1 ноября.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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