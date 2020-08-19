Новые изменения в электоральном законодательстве: что решила ЦИК

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила изменения в положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах президента Республики Молдова.

Отныне кандидат, выдвинутый на должность президента, может быть избран также руководителем инициативной группы для сбора подписей. Кроме того, во время работы группы она сможет принимать в свой состав новых членов, но не более максимально допустимого числа в соответствии с законодательством.

ЦИК внесла и некоторые поправки в Положение о деятельности окружных избирательных советов и избирательных бюро секций для голосования. Граждане, которые изменили свое место жительства, должны будут заявить об этом для голосования на президентских выборах 1 ноября 2020 года.

Чтобы получить возможность волеизъявления не по месту прописки или вида на жительство, избиратель должен подать декларацию о своем фактическом нахождении в администрацию населенного пункта, где он хочет проголосовать. После этого он будет внесен в избирательный список соответствующей секции для голосования.

Данную декларацию можно представить до 1 октября включительно. К ней следует приложить копию удостоверения личности, а при подаче заявки представить его в оригинале. Декларации такого типа, поданные на предыдущих выборах, не могут быть признаны действительными.

Также ведомство внесло некоторые корректировки в положение и модель отчета о доходах кандидатов. Декларация об имуществе и личных интересах за последние два года, предшествующие году проведения выборов, должна будет быть составлена по новому образцу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova