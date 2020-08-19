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ЦИК

Новые изменения в электоральном законодательстве: что решила ЦИК

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200819/31363693/novye-izmeneniya-v-elektoralnom-zakonodatelstve-chto-reshila-tsik.html

В преддверии президентских выборов Центральная избирательная комиссия приняла ряд законодательных изменений. Они касаются процедуры регистрации кандидатов и некоторых аспектов голосования.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила изменения в положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах президента Республики Молдова.

Флаги ОБСЕ
© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
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Отныне кандидат, выдвинутый на должность президента, может быть избран также руководителем инициативной группы для сбора подписей. Кроме того, во время работы группы она сможет принимать в свой состав новых членов, но не более максимально допустимого числа в соответствии с законодательством.

ЦИК внесла и некоторые поправки в Положение о деятельности окружных избирательных советов и избирательных бюро секций для голосования. Граждане, которые изменили свое место жительства, должны будут заявить об этом для голосования на президентских выборах 1 ноября 2020 года.

Чтобы получить возможность волеизъявления не по месту прописки или вида на жительство, избиратель должен подать декларацию о своем фактическом нахождении в администрацию населенного пункта, где он хочет проголосовать. После этого он будет внесен в избирательный список соответствующей секции для голосования.   

Голосование. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Данную декларацию можно представить до 1 октября включительно. К ней следует приложить копию удостоверения личности, а при подаче заявки представить его в оригинале. Декларации такого типа, поданные на предыдущих выборах, не могут быть признаны действительными.  

Также ведомство внесло некоторые корректировки в положение и модель отчета о доходах кандидатов. Декларация об имуществе и личных интересах за последние два года, предшествующие году проведения выборов, должна будет быть составлена по новому образцу.

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