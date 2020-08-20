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Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции прибудет с визитом в Молдову

© Sputnik / Нина Зотина
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200820/31366960/glava-mid-turkey-posetit-moldovu.html

Предстоящий визит главы турецкого внешнеполитического ведомства обсудили министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля и посол Турции в Молдове.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит визит в Молдову. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Визит намечен на 26-27 августа. 

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Этот вопрос обсудили глава МИДЕИ Олег Цуля и посол Турции в Молдове Гюрол Секменсюэр.

"Стороны затронули ряд вопросов общей двусторонней повестки дня, а также организационные аспекты предстоящего визита в Молдову Мевлюта Чавушоглу", - говорится в сообщении МИДЕИ.

Во встрече также принял участие генеральный консул Турции в Комрате Хасан Акдоган, который вручил министру Олегу Цуле оригинал консульского патента, официальное открытие генерального консульства состоится в рамках визита министра иностранных дел Турции.

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В то же время была достигнута договоренность об организации в ходе визита и первого заседания совместной рабочей группы по стратегическому планированию под председательством министров иностранных дел двух государств.

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