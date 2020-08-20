Министр иностранных дел Турции прибудет с визитом в Молдову

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит визит в Молдову. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Визит намечен на 26-27 августа.
"Стороны затронули ряд вопросов общей двусторонней повестки дня, а также организационные аспекты предстоящего визита в Молдову Мевлюта Чавушоглу", - говорится в сообщении МИДЕИ.
Во встрече также принял участие генеральный консул Турции в Комрате Хасан Акдоган, который вручил министру Олегу Цуле оригинал консульского патента, официальное открытие генерального консульства состоится в рамках визита министра иностранных дел Турции.
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В то же время была достигнута договоренность об организации в ходе визита и первого заседания совместной рабочей группы по стратегическому планированию под председательством министров иностранных дел двух государств.
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