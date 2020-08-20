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Флаг Венгрии и Молдовы

Додон: отношения Молдовы и Венгрии имеют стратегический характер

© Photo : Miroslav Rotari.
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200820/31367099/dodon-otnosheniya-moldoy-i-hungary-imeyut-strategicheskiy-kharakter.html

Президент Молдовы выразил венгерскому коллеге благодарность за содействие в осуществлении внутренних реформ, а также за помощь в борьбе с пандемией.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что отношения Молдовы и Венгрии носят стратегический характер и это подтверждается интенсивностью политического диалога. Такое заявление глава государства сделал, поздравляя президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником этой страны – Днем Святого Иштвана.

"Искренне желаю мира и процветания венгерскому народу", - говорится в сообщении Додона. 

Глава государства отметил, что у двух стран также развито экономическое сотрудничество и межличностные отношения.
Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Венгрия оказывает Молдове помощь для борьбы с COVID-19

"Пользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз выразить благодарность за содействие, оказываемое нашей стране в осуществлении внутренних реформ, а также за активную поддержку в последовательном продвижении Молдовы по пути модернизации", - добавил молдавский президент. 

Молдова и Венгрия – сотрудничество вышло на стратегический уровень>>>

Додон отметил, что молдавская сторона признательна за ценную помощь, которую предоставляет Венгрия в борьбе с пандемией COVID-19.

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