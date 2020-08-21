Бабук: выход двоих депутатов из ДПМ – принципиальный вопрос для коалиции

Вице-председатель парламента Моника Бабук заявила, что бывшие депутаты ДПМ Владимир Андронаки и Евгений Никифорчук могут остаться в сфере влияния правящего альянса. Каковы варианты дальнейшего развития политического сценария в парламенте?

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Депутат ДПМ Моники Бабук сообщила Sputnik, что исключение ее бывших коллег из Демпартии было неизбежным, так как с весны нынешнего года Владимир Андронаки и Евгений Никифорчук не принимали участия в заседаниях фракции. Более того, по словам вице-спикера, несмотря на нынешний независимый статус депутатов высока вероятность того, что они и дальше будут поддерживать коалицию ДПМ и ПСРМ, будучи близки к Партии социалистов.

Бабук отметила, что выход депутатов из ДПМ может повлиять на дальнейшую судьбу альянса.

"Мы обсудим с нашими коллегами из ПСРМ, как они видят на практике независимый статус этих депутатов. Мы знаем, что Андронаки и Никифорчук ближе к социалистам, чем к нам, и это не случилось вчера. Это очень важный вопрос, и ответ ПСРМ позволит сделать нам принципиальные выводы на будущее", – подчеркнула она.

Политик добавила, что демократы не стремятся любой ценой к занятию высших государственных должностей, таких как премьер-министр или председатель парламента. На ее взгляд, сейчас есть куда более важные вещи, которые подлежат обсуждению с коллегами из Партии социалистов.

"Несомненно, мы и в дальнейшем будем уделять особое внимание вопросу разделения политических функций. Но данный аспект сейчас менее актуален, в настоящий момент мы должны сосредоточиться на сферах ответственности каждой партии, способах ее реализации и конкретных формах сотрудничества в рамках коалиции", – заявила Бабук в эфире программы "Логика власти" на Sputnik Молдова.

Исполнительное бюро ДПМ 14 августа единогласно приняло решение исключить депутатов парламента Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука из рядов Демократической партии. По заявлению ДПМ, причиной исключения стал тот факт, что оба депутата долгое время не принимали участия ни в заседаниях парламентской фракции, ни в партийной жизни.

Без Никифорчука и Андронаки в парламентской фракции Демократической партии осталось 11 депутатов. Во фракции социалистов насчитывается 37 законотворцев. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Необходимый минимум для функционирования парламентского большинства составляет 51 законодатель.

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