Есть ли в парламенте Молдовы большинство: что заявил Додон

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительство под руководством Иона Кику продолжает пользоваться поддержкой со стороны 51 депутата в 101-местном парламенте республики. Это несмотря на то, что из Демпартии и фракции этого политформирования исключены Владимир Андронаки и Евгений Никифорчук.

"Почему и как они ушли? Это внутренние дела Демократической партии, как и любой другой. Есть или нет парламентское большинство? Мы слышали заявления этих депутатов о том, что они по-прежнему поддерживают правительство Иона Кику и парламентское большинство. Это значит, что на данном этапе у нас есть поддержка 51 депутата", - сказал глава государства в пятницу в еженедельном выпуске программы "Президент отвечает".

По его словам, "если этой поддержки не будет, то пусть другое большинство выдвигает вотум недоверия, голосует за отставку правительства и берет на себя ответственность за политический кризис в этой ситуации".

"Мы готовы к любому сценарию. Моя задача, как президента, и задача коллег из правительства – обеспечить стабильность в очень сложной ситуации, в условиях коронавируса и засухи", - сказал президент.

На вопрос о том, присоединятся ли Андронаки и Никифорчук к социалистам, Додон отметил, что фракция ПСРМ может расшириться только путем проведения повторных досрочных выборов в некоторых округах.

"У ПСРМ было 35 депутатов, добавились два округа – Приднестровье и Хынчешты, то есть еще плюс два депутата. Итого – 37. Мы не позволим, чтобы депутаты других фракций переходили во фракцию социалистов. Даже если есть желающие – они были и, возможно, есть и сейчас. Я категорически против. Не хочу поступать, как Плахотнюк, который пришел в парламент с 17-19 голосами, а после их было 40 с лишним. Я этого не допущу", - добавил Додон.

Исполнительное бюро ДПМ 14 августа единогласно приняло решение исключить депутатов парламента Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука из рядов Демократической партии. По заявлению ДПМ, причиной исключения стал тот факт, что оба депутата долгое время не принимали участия ни в заседаниях парламентской фракции, ни в партийной жизни. Без Никифорчука и Андронаки в парламентской фракции Демократической партии осталось 11 депутатов. Во фракции социалистов насчитывается 37 законотворцев. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник. Необходимый минимум для функционирования парламентского большинства составляет 51 законодатель.

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