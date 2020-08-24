Когда состоится первое заседание парламента: ответ премьера Кику

Период летних отпусков в законодательном органе подходит к концу. Уже планируют назначить дату первого заседания.

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Парламент Молдовы возобновит свою деятельность 1 сентября. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после рабочего заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

По его словам, депутаты вернутся и к повседневной работе в профильных комиссиях.

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"Уже намечено заседание постоянного бюро парламента, на котором назначат дату первого заседания законодательного органа", - заявил Кику.

Согласно Регламенту высшего законодательного органа республики, парламент собирается на две очередные сессии в год. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.

Последнее заседание весенне-летней сессии состоялось 20 июля 2020 года. Тогда рассматривался вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты не поддержали. За отставку правительства проголосовали только представители оппозиции из PAS, DA, Pro Moldova, и фракции Партии "Шор" - всего 46 голосов.

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