Когда состоится первое заседание парламента: ответ премьера Кику

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Парламент Молдовы возобновит свою деятельность 1 сентября. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после рабочего заседания с президентом Молдовы Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.
По его словам, депутаты вернутся и к повседневной работе в профильных комиссиях.
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"Уже намечено заседание постоянного бюро парламента, на котором назначат дату первого заседания законодательного органа", - заявил Кику.
Последнее заседание весенне-летней сессии состоялось 20 июля 2020 года. Тогда рассматривался вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты не поддержали. За отставку правительства проголосовали только представители оппозиции из PAS, DA, Pro Moldova, и фракции Партии "Шор" - всего 46 голосов.
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