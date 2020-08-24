Кишинев и Тирасполь обменяются образцами документов гражданского состояния

В онлайн формате состоялась встреча экспертных групп по вопросам нормативно-правового и документационного обеспечения граждан с обоих берегов Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 24 авг – Sputnik. Кишинев и Тирасполь условились в ближайшее время произвести обмен образцами бланков документов, выдаваемых органами власти с обоих берегов Днестра. К такому согласию стороны пришли во время первой в этом году встречи группы экспертов по документам гражданского состояния и документации населения. Прошла она в формате видеоконференции.

"Эта процедура будет осуществлена в соответствии с Протоколом о взаимном признании действия на территории Приднестровья и Республики Молдова документов, выдаваемых компетентными органами сторон от 16 мая 2001 года", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Приднестровского региона.

В ведомстве также отметили, что на встрече стороны обсудили вопросы по выработке механизма обмена сведениями, содержащими персональные данные граждан, а также выдаваемые по линии органов записи актов гражданского состояния.

В Бюро по реинтеграции Молдовы подчеркнули, что выдача Агентством государственных услуг документов гражданского состояния по запросу жителей приднестровского региона была и остается непрерывным процессом, осуществляемым для обеспечения прав и свобод этих граждан и их документирования национальными документами.

"Также отметили необходимость разработки механизма подтверждения информации о рождении и смерти в приднестровском регионе. Это важно для работы с правдивыми данными в процессе документирования жителей региона и внесения необходимых обновлений в Государственный регистр населения", - сообщили в Бюро.

Молдавская сторона заявила, что в этом процессе важно соблюдать строгие правила защиты личных данных.

Встреча была организована при поддержке Миссии ОБСЕ в Молдове и с участием представителей переговорного формата "5 + 2".

Участниками международного формата переговоров "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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