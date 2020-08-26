Додон считает, что Молдова не станет членом Евросоюза

Глава государства отметил, что республика должна выстраивать хорошие отношения со всеми странами и не дружить с кем-то против кого-то.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон полагает, что республика не станет членом Европейского союза, так как ЕС не готов к расширению. Об этом глава государства заявил на брифинге в среду, представляя отчет о трех с половиной годах деятельности на посту президента.

При этом, Додон отметил, что настаивает на взвешенной внешней политике. Это, по его словам, означает, что у страны будут хорошие, дружественные отношения со всеми государствами, исходя из национальных интересов Молдовы.

"С Евросоюзом остается в силе Соглашение об ассоциации и соглашение о либерализованном безвизовом режиме. Цель этих договоров – реформы в нашей стране. Хотя, не думаю, что Молдова станет членом ЕС. Евросоюз не готов к расширению. Но это не значит, что мы не будем внедрять эти соглашения в интересах граждан страны", - отметил президент.

С другой стороны, как подчеркнул Додон, республика будет оставаться членом СНГ. "Более того, по моей инициативе Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, что позволяет нам сохранять равновесие – брать все самое хорошее у Запада и у Востока в интересах граждан Молдовы", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул необходимость продвигать стратегическое партнерство с Россией, Евросоюзом, Украиной, Румынией, Китаем, Турцией, США и другими странами. Он также обратил внимание на результаты соцопросов за последнее время, которые показывают, что люди все чаще говорят о важности сохранения хороших отношений и с Западом, и с Востоком.

"У нас должны быть хорошие отношений и с Россией, и с США, и с ЕС… Если кто-то из партнеров просит нас вступить в борьбу против кого-то, вводить санкции, то мы не должны в это вмешиваться", - заключил Додон.

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