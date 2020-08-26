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Ион Кику

Кику призвал политические силы воздержаться от провокаций в День независимости

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200826/31445381/chicu-prizval-politicheskie-sily-vozderzhatsya-ot-provokatsiy-v-den-nezavisimosti.html

Глава правительства Молдовы напомнил, что в этом году праздник пройдет в более узком формате и выразил надежду, что в стране не будет провокаций со стороны политических сил.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику выразил надежду, что все политические силы проявят ответственность и в День независимости воздержатся от политических акций, о которых заявляли ранее представители оппозиционных сил. 

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кику объявил об отмене массовых мероприятий в День Независимости

"Мы сейчас на пороге самого большого праздника Молдовы, нашего народа, - дня рождения молдавского государства. Хочу поздравить всех сотрудников госучреждений. Желаем, чтобы у нашей страны было хорошее будущее", - сказал Кику после заседания правительства.

Как пояснил глава кабмина, День независимости - большой праздник в Молдове. Его отметят несколькими официальными мероприятиями, которые в этом году пройдут в немного ином формате из-за пандемии коронавируса.

"Ни один политический интерес не может быть выше национального праздника и нашего государства", - сказал Кику.

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