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О чем говорили главы МИД Молдовы и Турции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200826/31450045/glava-mid-turtsii-ekonomicheskie-otnosheniya-s-moldovoy-imeyut-bolshoy-potentsial.html

Главы внешнеполитических ведомств Турции и Молдовы провели совместный брифинг после рабочей встречи.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции  (МИДЕИ) Молдовы Олег Цуля и его коллега из Турции Мевлют Чавушоглу провели в среду встречу. Темой их разговора стали дипломатический диалог, торговое и экономическое сотрудничество и вопросы, связанные с безопасностью стран.

Углубление сотрудничества 

"У нас высокий уровень двухстороннего стратегического сотрудничества. Сегодняшний визит коллеги из Турции должен укрепить взаимное желание углубить дипломатический диалог между Молдовой и Турцией", - заявил глава Цуля.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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По его словам, в среду прошло заседание совместной рабочей группы по стратегическому планированию.

Как уточнил Цуля, прошедшая встреча представителей двух государств является подготовительным этапом к последующему заседанию Совета по стратегическому сотрудничеству на уровне правительств Молдовы и Турции, которое намечено на 2021 год.

Открытие консульства Турции в Комрате 

Чавушоглу в свою очередь заявил, что прибыл в республику лично, чтобы также принять участие в церемонии открытия консульства Турции в Комрате.

Также глава МИД Турции передал свои поздравления по случаю предстоящего Дня независимости молдавского государства.

По его мнению, в ходе встреч в среду обеим сторонам удалось провести конструктивные беседы для усиления двухстороннего взаимодействия стран. 

"Во время переговоров мы проанализировали наши двусторонние отношения и попытались составить повестку на будущее. Объем торговли между нашими странами увеличился в 2019 году на 24 процента. В этом году из-за пандемии произошло снижение, но все же не такое большое, как мы ожидали, и это еще раз указывает на высокий потенциал экономических отношений между нашими двумя странами", - заявил Чавушоглу.

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Открытие консульства Турции в Комрате состоится уже завтра, куда и отправится глава турецкого МИД. 

Мевлют Чавушоглу прибыл в Молдову в среду. В повестку двухдневного визита включены встречи с президентом Игорем Додоном, премьером Ионом Кику и министром иностранных дел и европейской интеграции Олегом Цулей.

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