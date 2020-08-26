Ожидание и реальность: Додон о промежуточных итогах на посту президента

Игорь Додон подвел промежуточные итоги своего пребывания в должности главы государства за три с половиной года.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон завил, что обещания, который он дал в электоральной программе на выборах главы государства в 2016 году, выполнены на 80-85%.

Готовясь к представлению промежуточных итогов своего президентства, Додон, по его словам, проанализировал с карандашом в руках свою электоральную программу на выборах 2016 года. Кроме того, он сообщил, что ее изучили и эксперты.

"По оценкам специалистов, из этой электоральной программы на 80-85% предвыборные обязательства 2016 года были выполнены перед гражданами Молдовы. Но есть и те, которые не были выполнены, потому что парламент не проголосовал", - отметил президент.

Свое пребывание на посту главы государства Додон разделил на два этапа. По его словам, первый - с 2017 по июнь 2019-го - ознаменовался беспрецедентной борьбой между президентом с одной стороны и правительством с парламентом с другой и блокированием деятельности главы государства. Второй этап – с июня 2019 года, по его мнению, оказался более конструктивным – продемонстрировано эффективное взаимодействие между всеми ветвями власти.

Против ликвидации государственности Молдовы

Додон заявил, что категорически не поддерживает тех, кто выступает за ликвидацию государственности Молдовы или за вступление в военный блок.

"Известно, что у государства нет будущего, если не будет делаться все возможное для того, чтобы консолидировать свою государственность. Моя позиция такова – я категорически против тех, кто выступает за ликвидацию государственности Молдовы, категорически против тех, кто хочет, чтобы республика превратилась в базу НАТО или стала членом другого военного блока", - сказал Додон.

По словам президента, он настаивает на продвижении молдавской идентичности, истории Молдовы и молдавского языка. "Это святые вещи", - подчеркнул глава государства.

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Социальная защита

Президент выступил с целым рядом инициатив, направленных на сохранение здоровья и повышение социальной защиты населения и затем утвержденных парламентом страны. Среди таких проектов: индексация пенсий дважды в год – 1 апреля и 1 октября; представление единовременной финансовой помощи пенсионерам; предоставление пособия в случае смерти одного из супругов; увеличение размера пособия в холодный период года с 350 до 500 леев.

"Президент заинтересован в обеспечении социальных гарантий для граждан, работающих за рубежом. Так, были проведены переговоры по Соглашению о социальных гарантиях для граждан Молдовы, находящихся на территории РФ, и граждан России, находящихся на территории республики. Данное соглашение направлено на расчет трудового стажа, пенсий и социальных пособий для граждан Молдовы на территории РФ", - сказано в докладе главы государства.

В этом же отчете указано, что за минувшие два года были подписаны соглашения о социальной безопасности с Германией и Республикой Беларусь. Последнее проходит процедуру ратификации Минском. Ведутся переговоры о заключении соответствующих соглашений с Латвией Грецией, Испанией и Италией.

"Президент заинтересован в обеспечении социальных гарантий для граждан, работающих за рубежом. Так, были проведены переговоры по Соглашению о социальных гарантиях для граждан Молдовы, находящихся на территории РФ, и граждан России, находящихся на территории республики. Данное соглашение направлено на расчет трудового стажа, пенсий и социальных пособий для граждан Молдовы на территории РФ", - сказано в докладе главы государства.

В этом же отчете указано, что за минувшие два года были подписаны соглашения о социальной безопасности с Германией и Республикой Беларусь. Последнее проходит процедуру ратификации Минском. Ведутся переговоры о заключении соответствующих соглашений с Латвией Грецией, Испанией и Италией.

Экономика и привлечение инвестиций

Говоря об экономическом блоке Додон отдельно остановился на том факте, что за три с половиной года своего президентства он сделал все возможное, чтобы восстановить экономические отношения с Российской Федерацией.

Додон отметил, что Россия - стратегический партнер республики.

"Удалось существенно увеличить экспорт овощей в шесть раз, яблок – на 67%. Благодаря дискуссиям, которые у меня были с руководством РФ, наши производители ежегодно экономят порядка 300 миллионов леев, потому что не платят пошлины на въезде в Россию", - сказал президент.

Глава государства обратил внимание на то, что за последние годы состоялось два молдавско-российских экономических форума, благодаря которым были подписаны целый ряд инвестиционных соглашений на миллионы долларов.

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В докладе Додона указано, что согласно концепции продвижения сбалансированной внешней политики, на протяжении его президентского срока были приняты конкретные меры для установления сбалансированных экономических отношений с партнерами Молдовы.

Правосудие и безопасность

Как сказано в отчете президента, по его предложению правительство разработало проект закона о перенаправлении прибыли Национального банка Молдовы на покрытие "кражи миллиарда", возложившего на плечи граждан возврат украденных из банковской системы денег.

"Закон был принят 5 марта 2020 года. Таким образом, 50% прибыли Нацбанка направляется в государственный бюджет. В то же время впервые был запущен реальный процесс и были возбуждены уголовные дела по делу о "краже миллиарда", участники и главные подозреваемые которой подверглись уголовному преследованию. Удалось серьезно продвинуться в вопросе возврата украденных денег – в бюджет возвращены 2,5 миллиарда леев, на активы еще на 3,8 миллиарда леев наложен арест. Итого 6,3 миллиарда леев", - сказано в тексте доклада.

Используя свои полномочия по назначению судей, глава государства выступал за жесткую систему оценки соответствия кандидатов заявленным должностям. Из общего числа 249 соискателей 33 были отклонены.

Реинтеграция страны

С начала президентского мандата у главы государства прошли восемь встреч с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

По его словам, кроме того обеспечен доступ молдавских фермеров к сельскохозяйственным угодьям в Дубосарском районе на левом берегу Днестра. "До 2018 года это было проблемой – у них не было доступа на земельные участки", - пояснил президент.

Среди прочих результатов, как отметил президент:

с 20 ноября 2017 года возобновлено движение по мосту через Днестр вблизи населенных пунктов Гура Быкулуй – Бычок, который не работал в течение 25 лет, с 1992 года;

с 10 сентября 2018 года в Тирасполе и Рыбнице начали функционировать центры регистрации транспортных средств, которые выдают нейтральные номера для транспортных средств жителей Приднестровья;

с 16 сентября 2019 года для молдавских официальных лиц и депутатов было согласовано частное свободное посещение Приднестровья, а также транзит через его территорию.

Внешняя политика

Додон отметил, что настаивает на взвешенной внешней политике. Это, по его словам, означает, что у страны будут хорошие, дружественные отношения со всеми государствами, исходя из национальных интересов Молдовы.

"С Евросоюзом остается в силе Соглашение об ассоциации и соглашение о либерализованном безвизовом режиме. Цель этих договоров – реформы в нашей стране. Хотя, не думаю, что Молдова станет членом ЕС. Евросоюз не готов к расширению. Но это не значит, что мы не будем внедрять эти соглашения в интересах граждан страны", - отметил президент.

С другой стороны, как подчеркнул Додон, республика будет оставаться членом СНГ. "Более того, по моей инициативе Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, что позволяет нам сохранять равновесие – брать все самое хорошее у Запада и у Востока в интересах граждан Молдовы", - сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что "если кто-то из партнеров просит вступить в борьбу против кого-то, вводить санкции, то Молдова не должна в это вмешиваться".

Выборы президента Молдовы - 2020

На 1 ноября текущего в Молдове запланированы президентские выборы. Решение о том, включиться ли он в электоральную гонку, Додон пока не принял.

"После 1 сентября начну публичные консультации с различными группами граждан Молдовы, чтобы принять решение. Возможно, приму решение 1 сентября", - сказал глава республики.

Последний раз президента республики избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. По закону одно и то же лицо не может занимать должность президента республики более двух сроков подряд.

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