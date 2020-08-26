Додон встретился с главой МИД Турции: что они обсудили

Глава внешнеполитического ведомства Турции будет находиться в Молдове с визитом до 27 августа включительно. Помимо официальных встреч, он примет участие в открытии консульства турецкого государства в Комрате.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Президент Молдовы провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который находится в Молдове с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщил глава молдавского государства Игорь Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили восходящий характер двусторонних молдавско-турецких отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

"Высоко оценил тот факт, что в среду в Кишиневе прошло первое заседание Совместной группы по стратегическому планированию, которая является составной частью Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Республикой Молдова и Турцией", - отметил Додон.

Он напомнил, что данный механизм был создан после того, как в октябре 2018 года в Кишиневе во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была подписана декларация о стратегическом партнерстве.

Министр иностранных дел Турции прибудет с визитом в Молдову>>>

Первое заседание Совета состоялось в конце декабря 2019 года в ходе официального визита президента Молдовы в Анкару.

"Искренне поблагодарил правительство Турции и турецкий народ за существенную гуманитарную помощь, предоставленную нашей стране в борьбе с COVID-19, а также за помощь при репатриации граждан Молдовы, заблокированных из-за пандемии в Турции и соседних государствах," - добавил глава государства.

© Sputnik / Алексей Куденко Ради политики, не для народа: что дадут Турции открытые залежи газа? Додон также выразил благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за его поддержку с приобретением в Турции 50 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, которые так необходимы в этот период.

"Турция является седьмым по величине торговым партнером (с долей около 7 процентов) и седьмым по значимости инвестором в Молдове. В настоящее время в стране действует более 1200 предприятий с турецким капиталом, а инвестиции в уставный капитал составляют почти миллиард леев", - подчеркнул Додон.

В конце встречи стороны выразили надежду, что будут преодолены проблемы, вызванные пандемией, и в следующем году можно будет организовать визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в нашу страну.

Глава внешнеполитического ведомства Турции будет находиться в Молдове с визитом до 27 августа включительно. Помимо официальных встреч, он примет участие в открытии консульства турецкого государства в Комрате.

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