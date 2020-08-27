В Комрате открыли генконсульство Турции: как прошло событие

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Молдову в среду, а 27 августа он отправился в Комрат для участия в официальной церемонии открытия генконсульства Турции в этом городе.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. В Комрате в четверг официально открыли генеральное консульство Турции. На церемонии инаугурации присутствовала башкан Гагаузии Ирина Влах, глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля.

"Инаугурация консульства Турции - для Гагаузии большой шаг. Это событие - доверие Гагаузии со стороны властей Молдовы и Турции. Уверена, что у нас все получится" - заявила Ирина Влах.

По ее словам, Турция - стратегический партнер Молдовы и всегда была и будет другом Гагаузии. Влах добавила, что рада констатировать, что отношения между сторонами - на высоком уровне. Она также выразила уверенность, что Молдова и Турция продолжат сотрудничество.

Влах отметила, что именно при поддержке турецких властей в Гагаузии реализовали множество экономических, социальных и культурных проектов.

"Пять лет назад я был в Гагаузии. После этого здесь с визитом был президент Турции. Я вижу, что за это время многое изменилось в Комрате. Вы много делаете. И Турция в этих процессах всегда помогает Гагаузии", - заявил Чавушоглу.

© Sputnik / Алена Матвеева Встреча башкана Гагаузии Ирины Влах и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В ходе визита главы внешнеполитического ведомства Турции в Комрат, стороны обсудили различные программы сотрудничества, в частности, предстоящее строительство образовательного комплекса в городе.

Как рассказал Чавушоглу, данное учебное заведение будет построено на огромной площади в несколько гектаров и предполагает 500 мест для проживания учащихся.

Помимо этого, дипломат сообщил, что делегация из Турции привезла в Молдову различные санитарные средства и несколько аппаратов ИВЛ для борьбы с пандемией.

© Sputnik / Алена Матвеева Презентация проекта образовательного комплекса в Комрате

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"Благодаря нашим усилиям граждане Молдовы и Турции могут ездить в обе стороны без виз. Мы развиваем партнерские отношения и на локальном уровне. Гагаузия стала площадкой сотрудничества и дружбы между двумя странами", - считает Цуля.

По его мнению, нынешний визит турецкого коллеги поможет достичь Молдове давно поставленной цели - углубить торговлю между двумя государствами и привлечь в республику турецкие компании.

В ходе визита в Молдову Чавушоглу также провел встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном и премьер-министром Ионом Кику.

В среду прошло заседание совместной рабочей группы по стратегическому планированию. Прошедшая встреча представителей двух государств является подготовительным этапом к последующему заседанию Совета по стратегическому сотрудничеству на уровне правительств Молдовы и Турции, которое намечено на 2021 год.

Данный механизм был создан после того, как в октябре 2018-го в Кишиневе во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была подписана декларация о стратегическом партнерстве.

Первое заседание Совета состоялось в конце декабря 2019 года в ходе официального визита президента Молдовы в Анкару.

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