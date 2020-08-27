Что произошло с Молдовой за годы независимости

В президентуре Молдовы прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 29-й годовщине со дня провозглашения независимости страны. Глава государства Игорь Додон поздравил граждан и обозначил главные вехи в развитии страны.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В Молдове 27 августа отмечается 29 лет со дня провозглашения независимости. В одном из залов президентуры состоялось праздничное мероприятие. Именно здесь 27 августа 1991 года депутаты первого созыва проголосовали за независимость республики.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Праздничное мероприятие в президентуре по случаю Дня независимости Молдовы

В рамках торжества с поздравительной речью выступил президент Игорь Додон.

"Мы не должны забывать о том, что носителем суверенитета является молдавский народ, который на протяжении многих веков боролся за свободу. Именно его воля, а также принятие конституции и основных законодательных актов наряду с проведением демократических выборов составляют основу нашей государственности", - заявил президент.

Он добавил, что после провозглашения независимости молдавское государство стало более открытым. В то же время, на протяжении почти трех десятилетий республика прошла через множество испытаний, изменений и реформ.

"Значительно деградировала социально-экономическая сфера. За годы независимости количество населения Молдовы сократилось более чем на миллион жителей, более тысячи промышленных предприятий прекратили свою деятельность, закрылись сотни школ, больниц, домов культуры, детских садов. На протяжении всех этих лет Молдова развивалась в условиях постоянной геополитической конфронтации и внутренней нестабильности. Все это нанесло сокрушительный удар по благосостоянию республики и ее граждан", - отметил Додон.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Праздничное мероприятие в президентуре по случаю Дня независимости Молдовы

Президент напомнил, что на первом плане должны быть интересы людей, а устойчивое развитие возможно только при участии всех политических сил и гражданского общества.

"Год назад новые политические и общественные силы с различными взглядами положили конец диктатуре олигархов, удерживавших Молдову после 2009 года. Сегодня мы констатируем, что страна с трудом вырывается из щупалец каракатицы коррупции и диктатуры. Надеюсь, что мы усвоили урок: нам нужно больше воли и мудрости, нам нужен диалог и больше открытости. Пора поставить во главу угла народ и национальные интересы страны. Проблемы людей должны стать проблемами партий, а не наоборот", – подчеркнул президент.

По его словам, в нынешнем году молдавскому обществу было особенно сложно, но страна сумела выстоять экономически и морально. Государство доказало свою состоятельность, а люди проявили подвиги человечности, понимания и профессионализма.

"Сразу несколько кризисов ударили по нам: глобальная пандемия COVID-19, беспрецедентная за последние десятилетия засуха и финансовый кризис, отразившийся на бизнес-среде во всем мире. Несмотря на чрезвычайно тяжелое положение нам удалось сохранить экономическую стабильность, мы своевременно выплатили пенсии и зарплаты, оказали финансовую помощь предпринимателям, фермерам, различным социально уязвимым категориям, повысили заработную плату врачам", - сказал президент.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Праздничное мероприятие в президентуре по случаю Дня независимости Молдовы

Глава государства подчеркнул, что главным богатством страны остаются ее люди.

"Я горжусь достижениями наших граждан, их самоотверженным трудом и успехами. Вместе мы способны преодолеть все напасти и продолжить работу над благосостоянием нашей страны. Уверен, что Молдова может восстановить свой потенциал и развиваться высокими темпами. Для этого нужны эффективные инициативы и проекты по модернизации. Необходимо помнить, что процветание нашей Родины – в наших руках", - заявил Додон.

Президент отметил, что его долг – помочь жителям республики поверить в страну, чтобы вместе трудиться на ее благо.

"Наши родители 29-30 лет назад поддерживали и боролись за молдавскую государственность. Они сделали все для этого и дали нам шанс быть независимыми. Наша задача – сохранить и укрепить все реализованные достижения и передать их потомкам. Только в этом случае у нас есть будущее", - заключил президент.

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