Глава МИД РФ и посол России поздравили Молдову с Днем независимости

Молдавское руководство и народ продолжает принимать поздравления по случаю годовщины провозглашения независимости.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в Молдове Олег Васнецов передали молдавским коллегам поздравления с 29-летием независимости республики.

Лавров направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел и европейской интеграции Олегу Цуле.

"Убежден, что многовековые узы дружбы между нашими народами будут и впредь способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Молдова, поддержанию устойчивого мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении Лаврова, которое приводит диппредставительство РФ.

Олег Васнецов, поздравляя молдавское руководство с праздником, заявил, что Молдова - суверенный и полноправный участник международного сообщества, страна с многовековой историей, уникальной культурой, трудолюбивым народом.

"Отрадно, что Россия и Молдова продолжают выстраивать братские и добрососедские отношения, укреплять контакты в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах с учетом тесной исторической близости наших народов", - подчеркнул дипломат.

Глава российской дипмиссии пожелал руководителям страны успехов в их ответственной деятельности, а молдавскому народу - благополучия, мира и процветания.

Ранее президент РФ Владимир Путин также направил поздравление своему молдавскому коллеге Игорю Додону.

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