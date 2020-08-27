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Флаги Молдовы и России

Глава МИД РФ и посол России поздравили Молдову с Днем независимости

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200827/31459682/posol-russia-v-moldove-i-glava-mid-rf-pozdravili-moldovu-s-dnem-nezavisimosti.html

Молдавское руководство и народ продолжает принимать поздравления по случаю годовщины провозглашения независимости.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в Молдове Олег Васнецов передали молдавским коллегам поздравления с 29-летием независимости республики. 

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
© Sputnik / Михаил Климентьев
Президент России поздравил Молдову с Днем независимости

Лавров направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел и европейской интеграции Олегу Цуле. 

"Убежден, что многовековые узы дружбы между нашими народами будут и впредь способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Молдова, поддержанию устойчивого мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении Лаврова, которое приводит диппредставительство РФ.

Олег Васнецов, поздравляя молдавское руководство с праздником, заявил, что Молдова - суверенный и полноправный участник международного сообщества, страна с многовековой историей, уникальной культурой, трудолюбивым народом.

"Отрадно, что Россия и Молдова продолжают выстраивать братские и добрососедские отношения, укреплять контакты в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах с учетом тесной исторической близости наших народов", - подчеркнул дипломат.

Глава российской дипмиссии пожелал руководителям страны успехов в их ответственной деятельности, а молдавскому народу - благополучия, мира и процветания.

Ранее президент РФ Владимир Путин также направил поздравление своему молдавскому коллеге Игорю Додону.

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