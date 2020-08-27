16:49 27 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Заседание парламента

Парламентарии возвращаются на работу: когда пройдет первое заседание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (227)
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200827/31462060/parlamentarii-vozvraschayutsya-na-rabotu-kogda-proydet-pervoe-zasedanie.html

После продолжительного отпуска молдавские депутаты должны вернуться к работе. Точную дату первого заседания назначат в скором времени.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная подписала распоряжение о созыве осенне-зимней сессии законодательного органа.

Парламент
© Sputnik / Rodion Proca
Есть ли в парламенте Молдовы большинство: что заявил Додон

Согласно документу, сессия стартует в первый день осени. Депутаты вернутся и к повседневной работе в профильных комиссиях.

Дату первого пленарного заседания вскоре назначит постоянное бюро парламента, после подготовки повестки.

Согласно Регламенту высшего законодательного органа республики, парламент собирается на две очередные сессии в год. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.

Вице-спикер о диалоге политических сил и ситуации в парламенте>>>

Последнее заседание весенне-летней сессии состоялось 20 июля 2020 года. Тогда рассматривался вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты не поддержали. За отставку правительства проголосовали только представители оппозиции из PAS, DA, Pro Moldova, и фракции Партии "Шор" - всего 46 голосов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (227)

По теме

Депутаты могут собраться на внеочередное заседание парламента
Дискуссии парламентских фракций: депутаты спорят, когда созвать заседание
Депутаты Евгений Никифорчук и Владимир Андронаки покинули фракцию ДПМ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
Праздничные мероприятия в Молдове по случаю Дня независимости - фото
День независимости Молдовы: праздник начался с возложения цветов
День независимости Молдовы: праздник начался с возложения цветов
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться