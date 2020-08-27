Парламентарии возвращаются на работу: когда пройдет первое заседание

После продолжительного отпуска молдавские депутаты должны вернуться к работе. Точную дату первого заседания назначат в скором времени.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная подписала распоряжение о созыве осенне-зимней сессии законодательного органа.

Согласно документу, сессия стартует в первый день осени. Депутаты вернутся и к повседневной работе в профильных комиссиях.

Дату первого пленарного заседания вскоре назначит постоянное бюро парламента, после подготовки повестки.

Согласно Регламенту высшего законодательного органа республики, парламент собирается на две очередные сессии в год. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.

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Последнее заседание весенне-летней сессии состоялось 20 июля 2020 года. Тогда рассматривался вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты не поддержали. За отставку правительства проголосовали только представители оппозиции из PAS, DA, Pro Moldova, и фракции Партии "Шор" - всего 46 голосов.

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