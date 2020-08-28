Ренато Усатый гражданам: если я вас предам, можете меня сжечь

Председатель "Нашей Партии", мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Примар (мэр) муниципия Бельцы Ренато Усатый объявил о своем участии в президентских выборах. Об этом он сообщил на пресс-конференции в северной столице, которая состоялась вечером 27 августа.

Лидер "Нашей Партии" считает, что он является подходящей кандидатурой для этой высокой должности, хотя и признает, что у него есть определенные недостатки.

"Я не пример идеального человека. У меня, как и у каждого, есть недостатки. Иногда меня есть, за что критиковать и надо критиковать", – подчеркнул он.

Политик заявил, что если он не выполнит свои предвыборные обещания, то "граждане могут его сжечь".

"Если я вас предам, если я буду участвовать в какой-то незаконной схеме против вас, каждому жителю страны, который пожелает, я раздам по одной литровой бутылке бензина. Если я что-то сделаю против любого гражданина нашей страны, я вам разрешаю сжечь меня, поджечь мой дом, мою машину", – заявил Усатый.

Тверской суд Москвы 24 июля текущего года заочно выдал санкцию на арест Усатого, обвиняемого в валютных махинациях. Российские правоохранительные органы объявили молдавского политика в международный розыск.

В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет Усатого участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.

Политик отрицает свою причастность к инкриминируемым ему преступным деяниям.

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