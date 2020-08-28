Два берега Днестра: как Тирасполь собирается выстраивать сотрудничество с Кишиневом

О том, как приднестровская сторона видит переговорный процесс, на ежегодной пресс-конференции объяснил лидер Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает, что с Кишиневом у Тирасполя сложились напряженные отношения, однако на недавней встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном он увидел сигнал о готовности решить проблемы, накопившиеся между двумя берегами Днестра.

Об этом приднестровский лидер сказал на пресс-конференции, которая традиционно проводится в конце августа.

"Вижу желание Игоря Додона решить проблемы, но мы пока ходим вокруг реального решения, и рывка к этому решению, к сожалению, нет", - отметил Красносельский.

Он напомнил о том, что на его встрече с президентом Молдовы, которая проходила в седьмой раз, впервые от обеих сторон во время переговоров присутствовали официальные лица, отвечающие за те или иные направления жизнедеятельности, и в этом он увидел хороший позитивный момент.

"Это сигнал о готовности услышать о тех насущных проблемах, с которыми сталкиваются обычные люди, и, может быть, их решить. Но пока они не решены. Люди ждут", - отметил приднестровский лидер.

Красносельский напомнил, что многие вопросы "с бородой", они существовали еще до подписания "Берлинского протокола" в 2016 году. Это проблемы телекоммуникаций, прекращения уголовных дел для жителей обоих берегов Днестра, свободного перемещения людей и возможности грузоперевозок.

"В 2019 году появились и новые вопросы - банковского и межбанковского сообщения, работы Visa Mastercad на территории Приднестровья. При этом приднестровская сторона выполнила все взятые на себя обязательства", - подчеркнул он.

По мнению приднестровского лидера, необходимо продолжить переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневом по всем видам связи – в рабочих группах между экспертами, в формате "1+1" между политическими представителями сторон и в формате "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают сторонами конфликта, Россия, ОБСЕ и Украина – посредниками, Евросоюз и США – наблюдателями.

"Пандемия внесла коррективы. Но мы можем организовывать встречи в любом формате, учитывая новые технологии, в режиме видеоконференций", - заключил он.

Ежегодная пресс-конференция лидера Приднестровья Вадима Красносельского состоялась сегодня в Тирасполе. Все аккредитованные журналисты перед мероприятием прошли экспресс-тестирование на коронавирус.

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