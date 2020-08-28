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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции

Лидер Приднестровья озвучил главные приоритеты сотрудничества с Россией

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200828/31477639/krasnoselskiy-u-pridnestrovya-s-rf-ne-tolko-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo--.html

Лидер Приднестровья рассказал, по каким направлениям многие годы приднестровский регион взаимодействует с Российской Федерацией.

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik. Экономическое сотрудничество у Приднестровья с Россией стоит лишь на четвертой позиции после других сфер взаимодействия. Об этом сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции.

"Российская Федерация – основной партнер Приднестровья, наш ориентир во многих сферах. В первую очередь, она выступает гарантом в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию", - пояснил Красносельский.
  • Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции
    Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции
    Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции
    Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции
    © Sputnik / Irina Leahova
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© Sputnik / Irina Leahova
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции

По словам приднестровского лидера, на второй по важности позиции взаимодействия региона с Россией – миротворчество.

"Российские вооруженные силы, миротворцы охраняют мир и покой на берегах Днестра", - напомнил он.

Вадим Красносельский отметил, что на недавней встрече с Игорем Додоном он увидел сигнал Кишинева о готовности решить накопившиеся проблемы.
© Photo : Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
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На третье место по значимости сотрудничества приднестровский лидер вывел область образования, культуры и истории, которые, как он подчеркнул, у Приднестровья и России общие. И лишь четвертым обозначил сферу экономики и торговли, экспорт-импорт и поставки газа.

Ежегодная пресс-конференция лидера Приднестровья Вадима Красносельского состоялась сегодня в Тирасполе. Все аккредитованные журналисты перед мероприятием прошли экспресс-тестирование на коронавирус. Корреспондент Sputnik стала единственным представителем международных СМИ на этом мероприятии. 

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Теги:
сотрудничество, Россия, Вадим Красносельский, Приднестровье


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