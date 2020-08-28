Лидер Приднестровья озвучил главные приоритеты сотрудничества с Россией

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik. Экономическое сотрудничество у Приднестровья с Россией стоит лишь на четвертой позиции после других сфер взаимодействия. Об этом сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции.
"Российская Федерация – основной партнер Приднестровья, наш ориентир во многих сферах. В первую очередь, она выступает гарантом в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию", - пояснил Красносельский.
- Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции© Sputnik / Irina Leahova
- Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции© Sputnik / Irina Leahova
- Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на ежегодной пресс-конференции© Sputnik / Irina Leahova
По словам приднестровского лидера, на второй по важности позиции взаимодействия региона с Россией – миротворчество.
"Российские вооруженные силы, миротворцы охраняют мир и покой на берегах Днестра", - напомнил он.
Ежегодная пресс-конференция лидера Приднестровья Вадима Красносельского состоялась сегодня в Тирасполе. Все аккредитованные журналисты перед мероприятием прошли экспресс-тестирование на коронавирус. Корреспондент Sputnik стала единственным представителем международных СМИ на этом мероприятии.
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