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Парламент Молдовы, ЛДПМ

Либерал-демократы выдвинули своего кандидата в президенты, и это не Филат

© Sputnik / Евгений Панасенко
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200828/31479656/vybory-2020-ldpm-vydvinula-svoego-kandidata.html

Либерально-демократическая партия определилась с кандидатом на выборах президента, назначенных на 1 ноября 2020 года.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) решила выдвинуть кандидатом на президентские выборы бывшего лидера формирования Тудора Делиу.

Кандидата выбрали на Национальном политическом совете партии. По мнению либерал-демократов, Тудор Делиу обладает большим опытом государственного управления и всеми необходимыми качествами главы государства.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тудору Делиу 64 года, он филолог, магистр конституционного и административного права. Опыт государственного управления он получил будучи мэром коммуны Рэзень, Яловенского района и профессором Академии государственного управления.

В течение девяти лет он был депутатом парламента, занимал пост председателя парламентской фракции ЛДПМ и заместителя председателя Комитета по правовым вопросам, назначениям и иммунитетам.

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В 1992 году во время вооруженного конфликта на Днестре он был начальником генерального штаба карабинеров и награжден орденом Gloria Muncii. Тудор Делиу занимал пост председателя ЛДПМ с 2018 года до внеочередного IX съезда партии от 16 августа текущего года.

Tudor Deliu, deputat PLDM
privesc.eu
Тудор Делиу

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1ноября нынешнего года. 

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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