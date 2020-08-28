Лидер Приднестровья о планах: по карантину, по связям с Кишиневом и Москвой

Вадим Красносельский провел двухчасовую пресс-конференцию, по его словам, впервые за время пандемии собранную в таком расширенном формате.

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik. В течение двух часов лидер Приднестровья Вадим Красносельский отвечал на вопросы журналистов. Единственным представителем международных СМИ на этой встрече была корреспондент МИА Sputnik Молдова.

Предварительное тестирование

Из-за пандемии пресс-служба приднестровского лидера ограничила количество участников встречи. В зале находилось не больше 50 человек, хотя желающих было вдвое больше.

"Из-за пандемии мы смогли удовлетворить только половину заявок желающих. Нам надо соблюдать ограничения и следовать определенному карантину", - сказал, открывая пресс-конференцию, Красносельский.

Все без исключения участники перед началом пресс-конференции прошли экспресс-тест. Результаты у всех оказались отрицательными. Корреспондент Sputnik для того, чтобы въехать на территорию Приднестровья, накануне кроме того также сделала ПЦР-тест в Кишиневе.

Диалог с Кишиневом

Красносельский считает, что у Тирасполя с Кишиневом сложились напряженные отношения, однако на недавней встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном он увидел сигнал о готовности решить проблемы, накопившиеся между двумя берегами Днестра.

"Вижу желание Игоря Додона решить проблемы, но мы пока ходим вокруг реального решения, и рывка к этому решению, к сожалению, нет", - отметил Красносельский.

Он напомнил о том, что на его встрече с президентом Молдовы, которая проходила в седьмой раз, впервые от обеих сторон во время переговоров присутствовали официальные лица, отвечающие за те или иные направления жизнедеятельности, и в этом он увидел хороший позитивный момент.

"Это сигнал о готовности услышать о тех насущных проблемах, с которыми сталкиваются обычные люди, и, может быть, их решить. Но пока они не решены. Люди ждут", - отметил приднестровский лидер.

Вопросы "с бородой"

Красносельский напомнил, что у сторон приднестровского урегулирования есть много нерешенных вопросов, "с бородой". Это проблемы телекоммуникаций, прекращения уголовных дел для жителей обоих берегов Днестра, свободного перемещения людей и возможности грузоперевозок.

"В 2019 году появились и новые вопросы - банковского и межбанковского сообщения, работы Visa и Mastercad на территории Приднестровья. При этом приднестровская сторона выполнила все взятые на себя обязательства", - подчеркнул он.

По мнению приднестровского лидера, необходимо продолжить переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневом по всем видам связи – в рабочих группах между экспертами, в формате "1+1" между политическими представителями сторон и в формате "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают сторонами конфликта, Россия, ОБСЕ и Украина – посредниками, Евросоюз и США – наблюдателями.

"Пандемия внесла коррективы. Но мы можем организовывать встречи в любом формате, учитывая новые технологии, в режиме видеоконференций", - отметил он.

Карантинные посты вместо "козьих" троп

Во время пандемии у Кишинева и Тирасполя появился еще один острый вопрос – карантинные посты. По словам приднестровского лидера, это исключительно пандемийные посты, и их выставили только для того, чтобы предотвратить угрозы распространения коронавируса нового типа.

"Кроме обычных постов, очень много было так называемых "козьих" троп, которые не контролировались прежде. По ним часто перемещались люди, потому что так удобно, либо в незаконных целях. Мы должны были исключить подобное, когда появилась угроза распространения COVID-19", - пояснил он.

По словам Красносельского, как только ситуация по коронавирусу нового типа стабилизируется, а число инфицированных на правом и левом берегу Днестра сравняется, все посты, появившиеся во время пандемии, будут сняты.

Тенденция по COVID-19

Приднестровский лидер обратил внимание на то, что как на правом, так и на левом берегу Днестра растет количество заразившихся COVID-19, и, по оценкам ВОЗ, сейчас как раз отмечается пик заболеваемости. По его мнению, это происходит из-за того, что "люди немного расслабились", ведь совсем недавно в день в Приднестровье фиксировалось максимум 10 случаев инфицирования, а в пятницу, 28 августа, установили рекорд в 93 заразившихся.

"Люди решили, что все хорошо и можно не соблюдать карантинные ограничения. Но надо учитывать, что с пандемией мы вошли в новую фазу жизни. Нам следует научиться жить с инфекцией, носить маску, мыть руки, ограничивать себя в посещениях, быть аккуратными", - подчеркнул Красносельский.

В соцсетях появились слухи о возвращении в Приднестровье жесткого карантина с 15 сентября. Однако эти сообщения приднестровский лидер назвал ложью.

"Может, это и произойдет, посмотрим, я не хочу забегать на две недели вперед, но сегодня таких решений нет! Сегодня есть одно решение – закрывать на жесткий карантин те предприятия, где выявлены случаи коронавируса", - заявил он.

Красносельский также напомнил, что для снижения рисков распространения COVID-19 разработаны регламенты работы учебных заведений. В частности, решено сократить количество уроков, запретить родительские собрания и педсоветы. Линейки пройдут с участием только учеников первых и одиннадцатых классов.

"Если будет вспышка в одном классе, будет закрыт один класс. Если инфекция будет распространяться дальше, то на карантин отправится вся школа. Все должны быть готовы к этому", – сказал он.

Приоритеты с Москвой

Лидер Приднестровья рассказал и о главных приоритетах сотрудничества с Россией, которая для региона, по его словам, является основным партнером, ориентиром во многих сферах.

"В первую очередь, она выступает гарантом в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Во-вторых, важна для нас в области миротворчества. Российские вооруженные силы, миротворцы охраняют мир и покой на берегах Днестра", - пояснил Красносельский.

На третьем по важности позиции взаимодействия региона с Россией - область образования, культуры и истории, которые, как подчеркнул приднестровский лидер, у Приднестровья и России общие. На четвертом месте по значимости сотрудничества он обозначил сферу экономики и торговли, экспорт-импорт и поставки газа.

Красносельский подчеркнул также, что для Приднестровья важны партнерские отношения и с соседней Украиной, и с Евросоюзом, и с США. Он напомнил, что регион поддерживает экономическое сотрудничество с 90 странами мира.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova