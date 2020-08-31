ЦИК начнет прием заявок инициативных групп с 1 сентября

В инициативную группу могут войти от 25 до 100 человек. Ее члены должны собрать не менее 15 тысяч подписей в поддержку кандидата.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия 1 сентября начнет прием заявок для регистрации инициативных групп поддержки кандидатов в президенты.

Как отметили в пресс-службе ведомства, инициативная группа должна состоять не менее чем из 25 человек и не более 100.

"Она формируется во время собрания группы, на которой ее участники высказывают поддержку одному из кандидатов в президенты. Также утверждается список членов этой группы. Группа может поддерживать только одного кандидата в президенты, а один человек не может состоять в нескольких инициативных группах", - пояснили в ЦИК.

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Ведомство рассматривает регистрацию группы в течение трех дней. Инициативная группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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