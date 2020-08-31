Пункты регистрации авто, где выдают нейтральные номера, изменят режим работы

ТИРАСПОЛЬ, 31 авг - Sputnik. С 1 сентября 2020 года Пункты регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице, где приднестровские автомобилисты получают нейтральные номера, временно переходят на консультационный режим работы. Такие номера позволяют приднестровцам передвигаться за пределами региона, по международным трассам.

"Изменение рабочего режима обусловлено решением Молдовы об отзыве своих представителей, командированных в ПРТС, для прохождения неких технических процедур. В связи с чем они прекратят исполнение должностных обязанностей, что временно сократит функционал пунктов регистрации", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

По мнению приднестровской стороны, такое приостановление работы ПРТС противоречит Протокольному решению от 24 апреля 2018 года.

"Министерство иностранных дел рассчитывает на закономерную реакцию в отношении действий Кишинева со стороны посредников и наблюдателей в международном переговорном формате "5+2", - отметили в ведомстве.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, приднестровская сторона самостоятельно на временной основе обеспечит продолжение работы ПРТС в информационно-консультативном режиме.

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