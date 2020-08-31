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Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе

Пункты регистрации авто, где выдают нейтральные номера, изменят режим работы

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (284)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200831/31498074/Punkty-registratsii-avto-gde-vydayut-neytralnye-nomera-izmenyat-rezhim-raboty.html

Нейтральный номер дает возможность приднестровским автомобилистам беспрепятственно ездить по международным трассам.

ТИРАСПОЛЬ, 31 авг - Sputnik. С 1 сентября 2020 года Пункты регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице, где приднестровские автомобилисты получают нейтральные номера, временно переходят на консультационный режим работы. Такие номера позволяют приднестровцам передвигаться за пределами региона, по международным трассам.

Пункт регистрации транспортных средств. Архивное фото
© Sputnik / Irina Leahova
В Рыбнице возобновил работу пункт регистрации нейтральных номеров для авто
"Изменение рабочего режима обусловлено решением Молдовы об отзыве своих представителей, командированных в ПРТС, для прохождения неких технических процедур. В связи с чем они прекратят исполнение должностных обязанностей, что временно сократит функционал пунктов регистрации", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

По мнению приднестровской стороны, такое приостановление работы ПРТС противоречит Протокольному решению от 24 апреля 2018 года.

"Министерство иностранных дел рассчитывает на закономерную реакцию в отношении действий Кишинева со стороны посредников и наблюдателей в международном переговорном формате "5+2", - отметили в ведомстве.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, приднестровская сторона самостоятельно на временной основе обеспечит продолжение работы ПРТС в информационно-консультативном режиме.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (284)

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Теги:
режим, нейтральные регистрационные номера, Приднестровье


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