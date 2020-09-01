Отдых закончился: молдавские депутаты возвращаются к работе

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Парламент Молдовы возобновляет свою деятельность с 1 сентября. Депутаты возвращаются к работе в профильных комиссиях. Дату первого пленарного заседания законодательного органа должно определить постоянное парламентское бюро.

Согласно Регламенту высшего законодательного органа республики, парламент собирается на две очередные сессии в год. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.

Последнее заседание весенне-летней сессии состоялось 20 июля 2020 года. Тогда рассматривался вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты не поддержали. За отставку правительства проголосовали только представители оппозиции из PAS, DA, Pro Moldova, и фракции Партии "Шор" - всего 46 голосов.

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