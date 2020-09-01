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Здание парламента

Отдых закончился: молдавские депутаты возвращаются к работе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (228)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200901/31501007/otdykh-zakonchilsya-moldavskie-deputaty-vozvraschayutsya-rabota.html

Период летних отпусков в законодательном органе подошел к концу. Дату первого заседания определит постоянное парламентское бюро.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Парламент Молдовы возобновляет свою деятельность с 1 сентября. Депутаты возвращаются к работе в профильных комиссиях. Дату первого пленарного заседания законодательного органа должно определить постоянное парламентское бюро.

Моника Бабук
© Sputnik / Mihai Caraus.
Вице-спикер о диалоге политических сил и ситуации в парламенте
Согласно Регламенту высшего законодательного органа республики, парламент собирается на две очередные сессии в год. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.

Последнее заседание весенне-летней сессии состоялось 20 июля 2020 года. Тогда рассматривался вотум недоверия правительству Иона Кику, который депутаты не поддержали. За отставку правительства проголосовали только представители оппозиции из PAS, DA, Pro Moldova, и фракции Партии "Шор" - всего 46 голосов.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (228)

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