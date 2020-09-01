КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Партия "Платформа DA" выдвигает Андрея Нэстасе кандидатом в президенты Молдовы. Решение принято во вторник на заседании национального политического совета политформирования.
Также сформирована инициативная группа, в состав которой вошли 100 человек. В ближайшее время члены "Платформы DA" подадут документы в Центризбирком Молдовы для регистрации инициативной группы.
"Победу одержат те, кто понимают, что от выборов зависит все, что влияет на будущее. Победу одержат те, кто ценят и верят в правду", - сказал Нэстасе.
В партии "Действие и солидарность" (PAS) ранее решили выдвинуть своим кандидатом на выборах президента лидера политформирования Майю Санду.
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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