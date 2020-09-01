Представители политформирования "Платформа "Достоинство и правда" определились с выбором, кого они видят в качестве своего кандидата на пост главы государства.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Партия "Платформа DA" выдвигает Андрея Нэстасе кандидатом в президенты Молдовы. Решение принято во вторник на заседании национального политического совета политформирования.

Также сформирована инициативная группа, в состав которой вошли 100 человек. В ближайшее время члены "Платформы DA" подадут документы в Центризбирком Молдовы для регистрации инициативной группы.

"Победу одержат те, кто понимают, что от выборов зависит все, что влияет на будущее. Победу одержат те, кто ценят и верят в правду", - сказал Нэстасе.

В Молдове во вторник началась подача документов в Центризбирком для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента республики. Самым первым в ЦИК пришел либерал-демократ Тудор Делиу (которого ЛДПМ выдвинули на пост главы государства), а следом за ним – лидер "Нашей партии" Ренато Усатый (который также намерен побороться за пост президента).

В партии "Действие и солидарность" (PAS) ранее решили выдвинуть своим кандидатом на выборах президента лидера политформирования Майю Санду.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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