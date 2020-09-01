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ЦИК

ЦИК установила лимит финансов для инициативных групп и фондов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (87)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200901/31506997/cec-ustanovil-limit-finansov-dlya-initsiativnykh-grupp-i-fondov.html

Инициативные группы и избирательные фонды не смогут получать на свои счета больше средств, чем это утвердили в ЦИК.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) установили лимит финансовых средств, которые могут быть переведены на бансковский счет инициативной группы и избирательному фонду.

"На счета инициативных групп в поддержку кандидата в президенты не может быть перечислено больше 994 250 леев", - сообщили в пресс-службе ЦИК. 

Общий потолок финансовых средств, которые могут быть переведены на счет избирательных фондов электорального конкурента на выборах президента, составляет 18 925,50 леев. 

ЦИК
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первые потенциальные кандидаты на пост президента подали документы в ЦИК

В то же время установлен размер беспроцентной ссуды в размере 50 тысяч леев, предоставленной кандидатам на выборах осенью этого года.

Помимо этого, в Центризбиркоме утвердили регламент для прессы по освещению выборов. 

Согласно документу, каждое СМИ, решившее участвовать в освещении избирательной кампании, должно до 8 сентября представить в Координационный совет по аудиовизуальным СМИ соответствующую заявку. Поставщики медиа-услуг, не представившие свои заявления на утверждение в установленный срок, не получат права на освещение выборов.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. 

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (87)

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