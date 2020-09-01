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Заседание Парламента

Pro Moldova определились с кандидатом в президенты Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (87)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200901/31510266/pro-moldova-opredelilis-s-kandidatom-v-prezidenty-moldovy.html

Представители политформирования Pro Moldova определились с выбором, кого они видят в качестве своего кандидата на пост главы государства.

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Партия Pro Moldova выдвигает Андриана Канду кандидатом в президенты Молдовы. Решение принято во вторник на заседании национального политического совета политформирования.

"На заседании партии было решено, что Pro Moldova будет участвовать в выборах и выдвинули меня в качестве кандидата на предстоящем политическом противостоянии. Это большая честь для меня получить такой вызов", - заявил Канду.

По его словам, в предстоящей кампании формирование сосредоточится на объяснении гражданам всех полномочий президента.

ЦИК
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первые потенциальные кандидаты на пост президента подали документы в ЦИК
В Молдове во вторник началась подача документов в Центризбирком для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост президента республики. Самым первым в ЦИК пришел либерал-демократ Тудор Делиу ( ЛДПМ его выдвинула на пост главы государства), а следом за ним – лидер "Нашей партии" Ренато Усатый (он также намерен побороться за пост президента).

В партии "Действие и солидарность" (PAS) ранее решили выдвинуть своим кандидатом на выборах президента лидера политформирования Майю Санду.

Партия "Платформа DA" выбрала Андрея Нэстасе своим кандидатом в президенты. 

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (87)

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