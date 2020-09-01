Pro Moldova определились с кандидатом в президенты Молдовы

КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Партия Pro Moldova выдвигает Андриана Канду кандидатом в президенты Молдовы. Решение принято во вторник на заседании национального политического совета политформирования.
"На заседании партии было решено, что Pro Moldova будет участвовать в выборах и выдвинули меня в качестве кандидата на предстоящем политическом противостоянии. Это большая честь для меня получить такой вызов", - заявил Канду.
По его словам, в предстоящей кампании формирование сосредоточится на объяснении гражданам всех полномочий президента.
В партии "Действие и солидарность" (PAS) ранее решили выдвинуть своим кандидатом на выборах президента лидера политформирования Майю Санду.
Партия "Платформа DA" выбрала Андрея Нэстасе своим кандидатом в президенты.
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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