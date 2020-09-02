Группа поддержки Санду на президентских выборах подала документы в ЦИК

Лидер партии "Действие и солидарность" заявила, что настроена на победу на выборах президента Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. В Центральную избирательную комиссию поданы документы о регистрации инициативной группы по поддержке Майи Санду в качестве кандидата на пост президента Республики Молдова на выборах 1 ноября.

Решение о выдвижении Майи Санду было принято Национальным политическим советом партии "Действие и солидарность" (PAS), которую она возглавляет.

На брифинге перед подачей документов в среду Санду заявила, что настроена на победу. "Мы вступили в эту кампанию не для того, чтобы просто участвовать в выборах или кому-то отомстить. Мы идем на эти выборы побеждать", - заявила лидер PAS.

Согласно календарной программе, опубликованной на сайте ЦИК, с 1 по 11 сентября можно подать документы для регистрации инициативных групп по поддержке кандидатов.

Подача документов для регистрации кандидатов завершится 1 октября, до 8 октября Центризбирком должен опубликовать окончательный список зарегистрированных кандидатов на выборах.

Агитационный период в стране, согласно плану ЦИК, намечен на 2-30 октября.

Кто уже подал документы о регистрации инициативной группы

В тот же день в ЦИК были поданы документы по регистрации инициативной группы в поддержку лидера Партии регионов Александра Калинина. Ранее в Центризбирком поступили также и пакеты документов от групп, представляющих либерал-демократа Тудора Делиу, лидера "Нашей партии" Ренато Усатого и председателя партии "Платформа DA" Андрея Нэстасе.

Выборы президента Молдовы - 2020: Нэстасе подал документы в ЦИК>>>

ЦИК рассматривает заявку о регистрации инициативной группы в течение трех дней. Группа должна собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдовы.

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